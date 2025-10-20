Ce a putut scrie presa italiană despre FCSB, după umilinţa sezonului, înfrângerea cu Metaloglobus! - Antena Sport

Presa italiană a relatat despre umilinţa suferită de FCSB înaintea duelului cu Bologna din Europa League.

Campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 a fost învinsă de “lanterna” clasamentului, nou-promovata Metaloglobus, cu 2-1. FCSB a deschis scorul în minutul 34, dintr-un penalty transformat de Florin Tănase.

Presa italiană, despre FCSB, după umilinţa cu Metaloglobus: “Riscă să retrogradeze”

Campioana s-a prăbuşit inexplicabil în repriza a doua. Ubbink (min. 48) şi Dragoş Huiban (min. 55, penalty) au semnat golurile victoriei lui Metaloglobus. A fost primul succes al nou-promovatei în acest sezon.

“Echipa românească vine după o înfrângere istorică în felul ei. Bologna va juca joi la București în Europa League împotriva unei echipe care a avut un început de sezon dificil și vine după o înfrângere istorică.

FCSB a pierdut cu 2-1 împotriva lui Metaloglobus, o echipă aflată la primul său sezon în prima ligă. În prezent, FCSB este pe locul 12 din 16 și riscă să retrogradeze, toate acestea pe fondul unui climat prost”, a scris calciobologna.it, publicaţie apropiată de Bologna.