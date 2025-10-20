Un club uriaş din LaLiga e într-o situaţie financiară disperată! - Antena Sport

Închide meniul
Un club uriaş din LaLiga e într-o situaţie financiară disperată!

La Liga

Un club uriaş din LaLiga e într-o situaţie financiară disperată!

Bogdan Stănescu Publicat: 20 octombrie 2025, 20:19

Un club uriaş din LaLiga e într-o situaţie financiară disperată!

Lewandowski în Sevilla - Barcelona / Profimedia Images

Unul dintre cluburile mari din LaLiga, Sevilla, este într-o situaţie financiară foarte grea. Având datorii uriaşe, Sevilla a primit şase oferte de preluare, informează presa spaniolă.

Sevilla a cucerit de 7 ori Europa League, în 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 şi 2023.

Sevilla e în colaps financiar

Sevilla a cucerit un titlu în Spania (1946) şi 5 Cupe ale Regelui de-a lungul istoriei. A mai câştigat o dată Cupa Spaniei şi o dată Supercupa Europei, în 2006.

În acest sezon din LaLiga, Sevilla se află pe locul 9 după 9 etape disputate, cu 13 puncte.

Antonio Lappi și Fede Quintero, care conduc grupul numit „The Third Way”, au depus una dintre cele 6 oferte de preluare a clubului, care pare a fi cea mai apreciată de fani.

Acum este rândul vânzătorilor să decidă cum evaluează oferta și dacă vor merge mai departe cu tranzacția”, a transmis Cadena Ser.

Sezonul trecut, Sevilla s-a salvat in extremis de la retrogradare. A terminat campionatul pe locul 17, cu doar 41 de puncte după 38 de etape. Prima echipă care a retrogradat, Leganes, a avut cu un punct mai puţin decât Sevilla.

 

CFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectateCFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate
Comentarii


