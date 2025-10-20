Un club uriaş din LaLiga e într-o situaţie financiară disperată! - Antena Sport

Unul dintre cluburile mari din LaLiga, Sevilla, este într-o situaţie financiară foarte grea. Având datorii uriaşe, Sevilla a primit şase oferte de preluare, informează presa spaniolă.

Sevilla a cucerit de 7 ori Europa League, în 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 şi 2023.

Sevilla e în colaps financiar

Sevilla a cucerit un titlu în Spania (1946) şi 5 Cupe ale Regelui de-a lungul istoriei. A mai câştigat o dată Cupa Spaniei şi o dată Supercupa Europei, în 2006.

În acest sezon din LaLiga, Sevilla se află pe locul 9 după 9 etape disputate, cu 13 puncte.

Antonio Lappi și Fede Quintero, care conduc grupul numit „The Third Way”, au depus una dintre cele 6 oferte de preluare a clubului, care pare a fi cea mai apreciată de fani.