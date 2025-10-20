Replica lui Piţurcă după ce Dragomir a spus că "adevărata Steaua" e a lui Becali: "Federaţia şi Liga au greşit" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Replica lui Piţurcă după ce Dragomir a spus că “adevărata Steaua” e a lui Becali: “Federaţia şi Liga au greşit”
Publicat: 20 octombrie 2025, 20:58

Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), a comentat afirmaţia lui Dumitru Dragomir (79 de ani), care a susţinut că “adevărata Steaua” e a lui Gigi Becali. Declaraţia lui Dumitru Dragomir, prieten cu Gigi Becali, contrazice decizia instanţei, care a stabilit definitiv că marca “Steaua” e a clubului Armatei.

CSA Steaua a obţinut, de altfel, prelungirea mărcii “Steaua” la OSIM până în 2033.

Piţurcă l-a contrazis pe prietenul său, Dumitru Dragomir, pe tema conflictului Steaua – FCSB

Prieten cu Dumitru Dragomir, cu care s-a certat, la un moment dat, în timp ce era selecţioner al echipei naţionale, Victor Piţurcă l-a contrazis pe fostul şef al LPF.

Piţurcă, ce este de partea clubului Armatei în disputa cu Gigi Becali, a susţinut că LPF, care era condusă atunci de Dumitru Dragomir şi FRF, condusă atunci de Mircea Sandu, nu ar fi trebuit niciodată să fie trecute în dreptul lui Gigi Becali în plin campionat.

(n.r: Domnul Dragomir spunea că adevărata Steaua e a domnului Becali pentru că dânsul ştie ce a semnat) (n.r: râde) Ştie dânsul ce a semnat. Ştiu şi eu foarte bine. De fapt a fost o greşeală atunci, şi a Federaţiei, şi a Ligii. Nu avea voie să treacă Steaua în dreptul lui Gigi Becali în timpul campionatului. Trebuia să treacă campionatul să se întâmple lucrul ăsta, însă nu eu, nu domnul Dragomir, nimeni nu a rezolvat acest lucru, ci cei care au rezolvat speţa. Dacă judecătorul a spus că adevărata Steaua e Steaua armatei, trebuie să credem în lege şi să facem ceea ce trebuie, ce spune legea”, a declarat Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.

