O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul la care renunţă Gigi Becali: “Avem cinci, probabil vor rămâne patru”

Mihai Stoica a anunţat o nouă plecare de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că Gigi Becali va renunţa la un fundaş central, pentru sezonul viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a dat de înţeles că cel care va pleca va fi Daniel Graovac (32 de ani). Stopperul transferat în vara anului trecut de campioană a bifat 30 de partide, în acest sezon, reuşind să marcheze un gol.

O nouă plecare de la FCSB: Daniel Graovac

Mihai Stoica a mai dezvăluit că Gigi Becali îi va propune prelungirea contractului lui Mihai Popescu (32 de ani). Fundaşul accidentat grav la naţională în octombrie a revenit pe teren la jumătatea lunii martie.

De asemenea, MM a declarat că fundaşii centrali pe care se va baza FCSB, în sezonul viitor, vor fi Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa şi Andre Duarte, pe lângă Mihai Popescu.

“La fundași centrali eu zic că suntem închiși. La momentul acesta, avem cu siguranță Dawa, Andre Duarte, Ngezana. Lui Mihai Popescu spune Gigi că îi face ofertă de prelungire și cred că o să ne înțelegem. Avem și Graovac, la care avem opțiune. Avem cinci, probabil vor rămâne patru. E și Lixandru, care poate oricând să joace fundaș central, deci patru sunt probabil suficienți.