Continuă tensiunile la Rapid. Victor Angelescu, anunţ despre amenzile date: “Sunt supărat. Nu el e principalul vinovat”

Continuă tensiunile la Rapid, după rezultatele sub aşteptări din play-off. Giuleştenii au ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, în ultima rundă fiind învinşi de CFR Cluj, scor 1-2.
Victor Angelescu a dezvăluit, după meciul din urmă cu două runde, pierdut cu Dinamo, că vor fi acordate amenzi la echipă. Preşedintele giuleştenilor a fost extrem de nemulţumit după ce Marian Aioani a fost schimbat în minutul 2 al derby-ului, încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea “câinilor”.
Victor Angelescu, anunţ despre amenzile date la Rapid
După eşecul cu CFR Cluj, Victor Angelescu a oferit noi detalii despre amenzile acordate la Rapid. Preşedintele clubului şi-a exprimat, din nou, nemulţumirea faţă de schimbarea lui Marian Aioani, însă a subliniat că nu portarul a fost cel sancţionat.
Angelescu a remarcat şi faptul că fanii l-au huiduit pe Aioani pe tot parcursul partidei cu clujenii, însă portarul a reuşit să se controleze şi a mers în faţa galeriei la finalul partidei.
“Aioani a avut o stăpânire de sine senzațională cu CFR. A făcut un meci foarte bun, a jucat foarte bine, la un moment dat l-a și driblat pe unul dintre jucători. A fost primul care a mers la galerie după meci, să-i salute.
La noi a fost o problemă cu schimbarea lui în minutul 1 cu Dinamo. Nu e normal, noi asta discutăm înăuntru, în cadrul clubului, și n-o să vin niciodată aici, în emisiune, să spun anumite lucruri. Dar o să spun un lucru: n-a fost vina lui Aioani. Poate s-a înțeles greșit când am vorbit. Eu sunt supărat și am dat amenzi pentru altcineva. N-a fost vina portarului că a ieșit în minutul 1. S-au luat anumite măsuri, dar nu în privința jucătorului. Eu știu situația. Vă spun clar că nu e el principalul vinovat“, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
Rapid ţinteşte clasarea pe un loc de cupe europene, pe acest final de sezon. În ultimele trei etape, giuleştenii se vor duela cu U Cluj, FC Argeş şi Universitatea Craiova, fiind în prezent pe locul cinci.
- Gigi Becali, victorie în procesul cu CSA Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat”
- O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul la care renunţă Gigi Becali: “Avem cinci, probabil vor rămâne patru”
- Anunţul lui Neluţu Varga despre posibila revenire a lui Marius Şumudică la CFR Cluj. Răspuns de un singur cuvânt
- Daniel Pancu a intervenit, după ce a fost dat ca şi antrenor la Rapid: “Nu are cine să mă arate cu degetul niciodată”
- Fanii lui Dinamo, ultimatum pentru conducere în privinţa schimbării siglei. Cerinţă de urgenţă: “În maxim 48 de ore”