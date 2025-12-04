Daniel Oprița, dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Poate pleca de la CSA Steaua după șase ani - Antena Sport

Daniel Oprița este dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Antrenorul de 44 de ani se poate despărți de CSA Steaua, formație pe care o conduce din vara anului 2019.

Daniel Oprița se află pe lista oficialilor de la Hermannstadt, echipă care cel mai probabil se va despărți de Marius Măldărășanu. Acesta nu a făcut deplasarea alături de lotul sibienilor la Botoșani, pentru meciul din etapa a doua a grupelor Cupei României.

Daniel Oprița, dorit pe banca unei echipe din Liga 1

Conform iamsport.ro, Daniel Oprița este un alt antrenor luat în calcul de cei de la Hermannstadt, după ce s-a zvonit că și Adrian Mutu este pe lista sibienilor.

Oficialii trupei din Sibiu insistă pentru venirea lui Oprița la cârma echipei, după rezultatele obținute de acesta pe banca celor de la CSA Steaua. Antrenorul ar fi reușit să-i promoveze pe „militari” în Liga 1, dacă aceștia ar fi avut drept de joc pe prima scenă a fotbalului românesc.

Daniel Oprița mai are contract cu CSA Steaua până la finalul sezonului, iar Hermannstadt trebuie să-i achite clauza de reziliere. Concret, sibienii trebuie să plătească suma de 50.000 de euro dacă vor dori ca antrenorul să-l înlocuiască pe Marius Măldărășanu.