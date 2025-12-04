Daniel Oprița, dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Poate pleca de la CSA Steaua după șase ani - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Oprița, dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Poate pleca de la CSA Steaua după șase ani

Publicat: 4 decembrie 2025, 17:01

Daniel Oprița este dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Antrenorul de 44 de ani se poate despărți de CSA Steaua, formație pe care o conduce din vara anului 2019. 

Daniel Oprița se află pe lista oficialilor de la Hermannstadt, echipă care cel mai probabil se va despărți de Marius Măldărășanu. Acesta nu a făcut deplasarea alături de lotul sibienilor la Botoșani, pentru meciul din etapa a doua a grupelor Cupei României. 

Daniel Oprița, dorit pe banca unei echipe din Liga 1 

Conform iamsport.ro, Daniel Oprița este un alt antrenor luat în calcul de cei de la Hermannstadt, după ce s-a zvonit că și Adrian Mutu este pe lista sibienilor.  

Oficialii trupei din Sibiu insistă pentru venirea lui Oprița la cârma echipei, după rezultatele obținute de acesta pe banca celor de la CSA Steaua. Antrenorul ar fi reușit să-i promoveze pe „militari” în Liga 1, dacă aceștia ar fi avut drept de joc pe prima scenă a fotbalului românesc. 

Daniel Oprița mai are contract cu CSA Steaua până la finalul sezonului, iar Hermannstadt trebuie să-i achite clauza de reziliere. Concret, sibienii trebuie să plătească suma de 50.000 de euro dacă vor dori ca antrenorul să-l înlocuiască pe Marius Măldărășanu. 

Dacă ar pleca de la CSA Steaua și ar semna cu Hermannstadt, Daniel Oprița ar ajunge la șapte cluburi antrenate în cariera sa. Înainte să-i preia pe „militari”, tehnicianul le-a mai pregătit pe Metalul Reșița, Juventus București, CSM Reșița, Voluntari și Mioveni. 

În prezent, Hermannstadt ocupă penultimul loc în Liga 1, cu doar 12 puncte acumulate după 18 meciuri disputate.

Marius Măldărășanu vrea să plece de la Hermannstadt 

Tehnicianul de 50 de ani a punctat că un nou antrenor este ceea ce îi trebuie lui Hermannstadt în acest moment, astfel că plecarea sa de la echipă pare doar o chestiune de timp, deși pentru moment a fost întors din drum de cei din conducere. În plus, Măldărășanu a declarat că Daniel Niculae și colegii săi trebuie să fie inspirați când vor alege succesorul său. 

Nico m-a sunat după meci, mi-a spus că a vorbit cu patronii și că vor să închidem. Fără clauza de reziliere, banii la zi și mai sunt niște clauze. Nu sunt vânător de clauze. 

A revenit cu telefonul, a zis că mai bine să nu. Le-am transmis un mesaj jucătorilor. Ei vor să vadă dacă se înțeleg dacă se înțeleg cu antrenorul, dacă nu «Măldă, ce facem?». 

Ar fi un lucru bun schimbarea mea. În primul rând, poate speech-ul nu mai atinge pe toți. Nu e ușor să antrenezi o echipă cu probleme 4 ani jumate. Sunt multe lucruri complicate, sunt lucruri pe care le-ar afla contestatarii mei și ar fi mai maleabili. 

Este clar că, venind un alt antrenor, o să se facă un efort financiar, se va schimba ceva. E un lucru benefic de multe ori. Ei trebuie să fie inspirați, așa cum au făcut anul trecut cu mine, datorită insistențelor mele“, a spus antrenorul sibienilor, potrivit digisport.ro. 

