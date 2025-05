Greşeala uriaşă a lui Marius Şumudică! Antrenorul de la Rapid a recunoscut tot: "Mi-o asum" - Antena Sport

Marius Şumudică a dezvăluit greşeala uriaşă pe care a făcut-o, dar şi problemele cu care s-a confruntat după ce a ajuns la Rapid. Giuleştenii au avut ca obiectiv Cupa României şi podiumul în Liga 1, dar le-a ratat pe ambele. mai are o şansă teoretică de a prinde barajul de Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Şumudică spune că şi-a îndeplinit un vis atunci când a venit la Rapid, dar nu ştia ce probleme va găsi în Giuleşti.

Marius Şumudică îşi recunoaşte greşelile

Marius Şumudică recunoaşte faptul că a supralicitat mult prea mult lotul celor de la Rapid înainte de a ajunge antrenor în Giuleşti. Asta pentru că îşi dorea enorm să antreneze din nou echipa unde s-a afirmat ca fotbalist. „Știi ce am făcut eu? Eu am făcut o greșeală și mi-o asum. Eu în momentul când eram analist am făcut o greșeală. Eu mă uitam din afară și… Așa îmi dădea impresia, nu neapărat dorința, și dorința mea de a ajunge la Rapid, îndeplinindu-mi un vis, voiam să antrenez la Rapid, știți foarte bine ce înseamnă Rapidul pentru mine.

Și atunci am făcut niște afirmații gratuite la momentul respectiv, crezând foarte mult într-un proiect și ce se întâmplă acolo. Din păcate m-am înșelat. M-am înșelat, din păcate. Din păcate m-am înșelat și l-am pierdut pe Săpunaru. N-a mai fost liderul din vestiar, în sensul că el n-a mai jucat. Pe cât posibil m-a ajutat, dar din altă postură, fiind pe bancă, fiind neimplicat exact în primul 11, înțelegi? Să fie în teren, să-i dirijeze, să vorbească”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Chiar şi aşa, Şumudică spune că Săpunaru l-a ajutat, dar nu atât de mult precum ar fi putut să o facă din postura de jucător. „Cu toate că m-a ajutat. A fost lângă mine, tot timpul, în cabina, m-a ajutat ceea ce a făcut. E, Rapidul momentul de față, cu tot respectul pentru grupul care este, nu are un lider. Iar ca lider, ca lider, o echipă fără lider este ca și când te duci în mijlocul deșertului și n-ai busolă. Deci în momentul în care Rapidul nu are lider, liderul nu se face peste noapte. Liderul nu se fabrică. Liderul se naște. Te naști lider să conduci.