Diana Șucu, mesaj de cinci cuvinte după „nebunia” din Rapid - FCSB 2-2. Gestul surprins la finalul meciului - Antena Sport

Diana Șucu, fericită după ce Rapid a egalat-o pe FCSB/ Captură Digi Sport

Diana Șucu a postat un mesaj scurt, după ce Rapid a revenit fabulos în derby-ul cu FCSB. Giuleștenii au reușit să egaleze, după ce au fost conduși cu 2-0, Elvir Koljic reușind o „dublă” în minutele 83, respectiv 90+2.

Diana Șucu a fost prezentă pe Arena Națională, lângă soțul ei. Partenera acționarului majoritar de la Rapid a fost surprinsă extrem de fericită în finalul meciului, după ce Rapid a reușit să egaleze.

Diana Șucu, mesaj de cinci cuvinte după „nebunia” din Rapid – FCSB 2-2

Concret, pe camerele TV a fost surprins faptul că Diana Șucu a mers la Dan Șucu, extrem de fericită, și a bătut palma cu acesta pentru punctul obținut de Rapid în derby-ul cu FCSB.

La scurt timp după meci, Diana și Dan Șucu s-au fotografiat în loja de pe Arena Națională, vizibil fericiți pentru meciul reușit de Rapid în fața campioanei FCSB.

„Și Dumnezeu ne iubește – simplu”, a fost mesajul postat de Diana Șucu, alături de fotografia cu ea și soțul ei de la finalul partidei. Soția acționarului majoritar al giuleștenilor a redistribuit și postări de pe contul oficial al echipei, postări care-l aveau în prim plan pe „eroul” echipei, Elvir Koljic.