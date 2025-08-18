Diana Șucu, mesaj de cinci cuvinte după „nebunia” din Rapid - FCSB 2-2. Gestul surprins la finalul meciului - Antena Sport

Închide meniul
Diana Șucu, mesaj de cinci cuvinte după „nebunia” din Rapid – FCSB 2-2. Gestul surprins la finalul meciului

Publicat: 18 august 2025, 8:53

Diana Șucu, mesaj de cinci cuvinte după nebunia” din Rapid – FCSB 2-2. Gestul surprins la finalul meciului

Diana Șucu a postat un mesaj scurt, după ce Rapid a revenit fabulos în derby-ul cu FCSB. Giuleștenii au reușit să egaleze, după ce au fost conduși cu 2-0, Elvir Koljic reușind o „dublă” în minutele 83, respectiv 90+2. 

Diana Șucu a fost prezentă pe Arena Națională, lângă soțul ei. Partenera acționarului majoritar de la Rapid a fost surprinsă extrem de fericită în finalul meciului, după ce Rapid a reușit să egaleze.  

Diana Șucu, mesaj de cinci cuvinte după „nebunia” din Rapid – FCSB 2-2 

Concret, pe camerele TV a fost surprins faptul că Diana Șucu a mers la Dan Șucu, extrem de fericită, și a bătut palma cu acesta pentru punctul obținut de Rapid în derby-ul cu FCSB. 

La scurt timp după meci, Diana și Dan Șucu s-au fotografiat în loja de pe Arena Națională, vizibil fericiți pentru meciul reușit de Rapid în fața campioanei FCSB.  

„Și Dumnezeu ne iubește – simplu”, a fost mesajul postat de Diana Șucu, alături de fotografia cu ea și soțul ei de la finalul partidei. Soția acționarului majoritar al giuleștenilor a redistribuit și postări de pe contul oficial al echipei, postări care-l aveau în prim plan pe „eroul” echipei, Elvir Koljic.  

Recent, printr-o postare făcută tot pe contul ei de Instagram, Diana Șucu a dezvăluit și cine e jucătorul ei preferat: „Favoritul meu”, a fost mesajul care a însoțit o fotografie cu Alexandru Dobre, noul căpitan al echipei de sub Grant.  

Diana Şucu a spus ce discuţii are cu soţul ei, Dan Şucu, despre meciurile Rapidului 

Diana Şucu a povestit că trăieşte intens meciurile Rapidului. Ea a mărturisit că mai are discuţii cu Dan Şucu despre evoluţia jucătorilor Rapidului. Totodată, a spus că şi soacra ei, mama lui Dan Şucu, în vârstă de 97 de ani, are astfel de trăiri legate de meciurile Rapidului. 

Întrebată despre implicarea ei la Rapid, Diana Şucu a negat că ar avea vreun rol în conducerea clubului. 

Doamne Dumnezeule… Mă implic atunci când îmi dau şi eu cu părerea cum joacă băieţii. Dar treaba aceasta o face şi soacra mea, care are 97 de ani, care are acelaşi comportament ca şi al meu şi ca orice nevastă care îşi dă cu părerea: ‘Cum a fost meciul’, ‘Dar de ce nu a alergat’, ‘De ce nu l-ai dat afară’. De pe teren, pentru că Dan niciodată nu vorbeşte cu antrenorul, nu se impune”, a spus Diana Şucu în podcastul “Fain şi Simplu” al lui Mihai Morar. 

