"Mutu, Bergodi, Lennon, toţi au fost 'proşti'?" Marius Şumudică a răbufnit. Mesaj dur despre situaţia de la Rapid - Antena Sport

„Sunt momente pe care nu pot să mi le explic, momente care pe mine, nu știu, în sfera asta a fotbalului, pe mine… Am și eu o oarecare experiență, am antrenat 21 de ani, am antrenat și în străinătate, am fost și fotbalist – nu l-a un nivel extraordinar de mare –, dar, bă, frate, când îmbrăcam tricoul Rapidului parcă îmi venea să mușc din adversar. Așa eram!

În fine, acum toată lumea o să spună că am dat în jucători, că am făcut… Nu am dat în absolut nimeni. Cu ei am făcut rezultatele pe care le-am făcut până acum. Cu ei am plecat de pe locul 13 și am ajuns pe locul 5. Cu ei am ajuns în semifinalele Cupei”, a mai spus Marius Şumudică.

Marius Şumudică anunţă o nouă plecare de la Rapid

Marius Şumudică spune că Viorel Moldovan şi-a încheiat conturile cu cei de la Rapid. Mai mult, antrenorul glumeşte că doar el a rămas, pentru moment, în club.