Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Avertisment pentru Marius Ştefănescu! Marius Şumudică a dat verdictul: "Nu are şanse să joace" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Avertisment pentru Marius Ştefănescu! Marius Şumudică a dat verdictul: “Nu are şanse să joace”

Avertisment pentru Marius Ştefănescu! Marius Şumudică a dat verdictul: “Nu are şanse să joace”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 13 august 2025, 9:19

Comentarii
Avertisment pentru Marius Ştefănescu! Marius Şumudică a dat verdictul: Nu are şanse să joace

Marius Ştefănescu / X Konyaspor

Marius Ştefănescu a plecat de la FCSB pentru că nu mai era dorit de patronul Gigi Becali. A ales Turcia, acolo unde Konya a plătit pentru mijilocaşul dreapta suma de 300.000 de euro. Marius Şumudică îi atrage însă atenţia. Nu a ales bine şi nu va avea şanse să joace la actuala echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Ştefănescu va avea parte de probleme la noua sa echipă. O spune Marius Şumudică, fost antrenor la mai multe formaţii din prima ligă turcă.

Avertisment pentru Marius Ştefănescu

După doar un sezon la FCSB, Marius Ștefănescu a fost nevoit să plece. Asta pentru că nu s-a ridicat la pretențiile patronului Gigi Becali. Jucătorul român a prins un transfer în prima ligă a Turciei. Deși a marcat primul gol după doar 8 minute într-un amical cu Grazer, câștigat cu 5-0, Marius Ștefănescu a fost lăsat pe bancă în victoria cu 4-1 din deplasarea cu Eyupspor în prima etapă.

Marius Șumudică a dat verdictul. Spune că Ştefănescu va avea probleme să se impună la noua sa echipă şi că va fi mai mult rezervă, conform fanatik.ro. „Speram să îl văd și pe Ștefănescu, din păcate nu a fost introdus. Sper să se adapteze, dar din punctul meu de vedere îi va fi foarte, foarte, foarte greu să joace, la ce echipă are Konya…

Are valoare. Consider că este un jucător bun, care poată să crească, dar în momentul de față nu poate juca la Konya. Au niște benzi… n-am văzut în viața mea. O viteză…

Reclamă
Reclamă

Nu e că Ștefănescu nu are valoare, că are. Campionatul Turciei este un altfel de campionat, foarte agresiv, se joacă foarte, foarte dur din punct de vedere al contactului. Întâlnești jucători foarte puternici.

Aici e ușor să intri, dar e greu să te menții. Orice jucător vine în momentul de față din România în Turcia are nevoie de o perioadă de adaptare, trece de la un nivel la altul. Trebuie să fii foarte puternic în dueluri”, a spus Marius Șumudică.

Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minorPatru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Legea pensiilor private, în dezbatere publică după valul de critici. Propunerile care vor fi luate în discuție
Observator
Legea pensiilor private, în dezbatere publică după valul de critici. Propunerile care vor fi luate în discuție
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei
Fanatik.ro
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei
11:21
Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: “Nu e prima dată”
10:47
Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Ce le-a cerut şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp
10:46
“Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi”
9:47
Lovitură încasată de Dan Petrescu! Louis Munteanu, lăsat acasă. Ce probleme are atacantul
9:44
Carlos Alcaraz, în optimi la Cincinnati! Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025
9:29
Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 3 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! 5 Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?” 6 Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”
“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!