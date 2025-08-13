Avertisment pentru Marius Ştefănescu! Marius Şumudică a dat verdictul: "Nu are şanse să joace" - Antena Sport

Marius Ştefănescu a plecat de la FCSB pentru că nu mai era dorit de patronul Gigi Becali. A ales Turcia, acolo unde Konya a plătit pentru mijilocaşul dreapta suma de 300.000 de euro. Marius Şumudică îi atrage însă atenţia. Nu a ales bine şi nu va avea şanse să joace la actuala echipă.

Marius Ştefănescu va avea parte de probleme la noua sa echipă. O spune Marius Şumudică, fost antrenor la mai multe formaţii din prima ligă turcă.

Avertisment pentru Marius Ştefănescu

După doar un sezon la FCSB, Marius Ștefănescu a fost nevoit să plece. Asta pentru că nu s-a ridicat la pretențiile patronului Gigi Becali. Jucătorul român a prins un transfer în prima ligă a Turciei. Deși a marcat primul gol după doar 8 minute într-un amical cu Grazer, câștigat cu 5-0, Marius Ștefănescu a fost lăsat pe bancă în victoria cu 4-1 din deplasarea cu Eyupspor în prima etapă.

Marius Șumudică a dat verdictul. Spune că Ştefănescu va avea probleme să se impună la noua sa echipă şi că va fi mai mult rezervă, conform fanatik.ro. „Speram să îl văd și pe Ștefănescu, din păcate nu a fost introdus. Sper să se adapteze, dar din punctul meu de vedere îi va fi foarte, foarte, foarte greu să joace, la ce echipă are Konya…

Are valoare. Consider că este un jucător bun, care poată să crească, dar în momentul de față nu poate juca la Konya. Au niște benzi… n-am văzut în viața mea. O viteză…