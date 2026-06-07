Patru plecări anunțate de Dinamo, într-o singură zi. Jucătorii la care a renunțat noul antrenor

Dinamo a anunțat patru plecări, într-o singură zi. Valentin Țicu, Jordan Ikoko, Georgi Milanov și Kennedy Boateng s-au despărțit de „câini”.
Toți acești patru jucători au ajuns la final de contracte cu Dinamo. Dintre ei, Kennedy Boateng reprezintă cea mai mare pierdere pentru noul antrenor al „câinilor”, Nuno Campos, fundașul fiind titular indiscutabil în sezoanele trecute.
Patru plecări anunțate de Dinamo, într-o singură zi
Valentin Țicu își anunțase plecarea de la Dinamo cu o zi în urmă, însă clubul a făcut totul oficial duminică. În aceeași zi, „câinii” le-au mulțumit și lui Jordan Ikoko, Georgi Milanov și Kennedy Boateng.
„Mulțumim, Jordan Ikoko!
Fundașul cu dublă cetățenie, franceză și congoleză, a ajuns la finalul contractului cu Dinamo.
Sosit la începutul sezonului recent încheiat, Jordan a evoluat pentru echipa noastră în 25 de meciuri, timp în care a oferit 2 pase decisive pentru coechipierii săi.
Îi dorim mult succes mai departe lui Jordan Ikoko în cariera sa și îi mulțumim pentru munca pe care a depus-o în tricoul alb-roșu!”, a transmis Dinamo, despre Jordan Ikoko.
„Mulțumim, Georgi Milanov!
Georgi, unul dintre veteranii echipei, a ajuns la finalul contractului cu echipa noastră.
Acesta a îmbrăcat tricoul lui Dinamo timp de 2 sezoane și jumătate, fiind unul dintre cei care au contribuit la menținerea clubului în Superligă, dar și la revenirea echipei în partea superioară a fotbalului nostru.
În această perioadă, Georgi a adunat 92 de prezențe în tricoul alb-roșu, marcând 4 goluri și oferind 8 pase decisive.
Îi mulțumim lui Georgi Milanov pentru toată munca pe care a depus-o atât pe terenul de joc, cât și în vestiarul echipei, și îi dorim mult succes mai departe în cariera de jucător!”, au scris „câinii”, despre Georgi Milanov.
- Al doilea transfer al verii pentru echipa din play-off-ul Ligii 1. Jucătorul crescut de PSG a semnat
- Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
- Ziua decisivă pentru marele transfer dorit de FCSB! Agentul jucătorului a oferit deadline-ul: „Cred că s-au înțeles”
- Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! “Semnează pe 2 ani”
- Atacantul transferat cu scandal de Dinamo, pariul pentru noul sezon: “Cred foarte mult în el”