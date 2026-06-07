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Patru plecări anunțate de Dinamo, într-o singură zi. Jucătorii la care a renunțat noul antrenor

Viviana Moraru Publicat: 7 iunie 2026, 19:20

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Patru plecări anunțate de Dinamo, într-o singură zi. Jucătorii la care a renunțat noul antrenor

Jucătorii lui Dinamo, la finalul unui meci/ Sport Pictures

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Dinamo a anunțat patru plecări, într-o singură zi. Valentin Țicu, Jordan Ikoko, Georgi Milanov și Kennedy Boateng s-au despărțit de „câini”.

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Toți acești patru jucători au ajuns la final de contracte cu Dinamo. Dintre ei, Kennedy Boateng reprezintă cea mai mare pierdere pentru noul antrenor al „câinilor”, Nuno Campos, fundașul fiind titular indiscutabil în sezoanele trecute.

Patru plecări anunțate de Dinamo, într-o singură zi

Valentin Țicu își anunțase plecarea de la Dinamo cu o zi în urmă, însă clubul a făcut totul oficial duminică. În aceeași zi, „câinii” le-au mulțumit și lui Jordan Ikoko, Georgi Milanov și Kennedy Boateng.

Mulțumim, Jordan Ikoko!

Fundașul cu dublă cetățenie, franceză și congoleză, a ajuns la finalul contractului cu Dinamo.

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Sosit la începutul sezonului recent încheiat, Jordan a evoluat pentru echipa noastră în 25 de meciuri, timp în care a oferit 2 pase decisive pentru coechipierii săi.

Îi dorim mult succes mai departe lui Jordan Ikoko în cariera sa și îi mulțumim pentru munca pe care a depus-o în tricoul alb-roșu!”, a transmis Dinamo, despre Jordan Ikoko.

Mulțumim, Georgi Milanov!

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Georgi, unul dintre veteranii echipei, a ajuns la finalul contractului cu echipa noastră.

Acesta a îmbrăcat tricoul lui Dinamo timp de 2 sezoane și jumătate, fiind unul dintre cei care au contribuit la menținerea clubului în Superligă, dar și la revenirea echipei în partea superioară a fotbalului nostru.

În această perioadă, Georgi a adunat 92 de prezențe în tricoul alb-roșu, marcând 4 goluri și oferind 8 pase decisive.

Îi mulțumim lui Georgi Milanov pentru toată munca pe care a depus-o atât pe terenul de joc, cât și în vestiarul echipei, și îi dorim mult succes mai departe în cariera de jucător!”, au scris „câinii”, despre Georgi Milanov.

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