Patru plecări anunțate de Dinamo, într-o singură zi. Jucătorii la care a renunțat noul antrenor

Jucătorii lui Dinamo, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Dinamo a anunțat patru plecări, într-o singură zi. Valentin Țicu, Jordan Ikoko, Georgi Milanov și Kennedy Boateng s-au despărțit de „câini”.

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Toți acești patru jucători au ajuns la final de contracte cu Dinamo. Dintre ei, Kennedy Boateng reprezintă cea mai mare pierdere pentru noul antrenor al „câinilor”, Nuno Campos, fundașul fiind titular indiscutabil în sezoanele trecute.

Patru plecări anunțate de Dinamo, într-o singură zi

Valentin Țicu își anunțase plecarea de la Dinamo cu o zi în urmă, însă clubul a făcut totul oficial duminică. În aceeași zi, „câinii” le-au mulțumit și lui Jordan Ikoko, Georgi Milanov și Kennedy Boateng.

„Mulțumim, Jordan Ikoko!

Fundașul cu dublă cetățenie, franceză și congoleză, a ajuns la finalul contractului cu Dinamo.