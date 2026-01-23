Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:00). „Câinii” pot urca pe primul loc. Cum arată echipele de start - Antena Sport

Hermannstadt – Dinamo, duelul din etapa a 23-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie la Sibiu, „câinii” lui Zeljko Kopic urcă provizoriu pe primul loc.
Dinamo începe etapa a 23-a de pe locul al treilea, având 41 de puncte. Trupa din Ștefan cel Mare e la o distanță de două puncte față de liderul Universitatea Craiova, și la doar un punct față de Rapid, ocupanta locului secund.
Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:00) – Echipele de start
- Hermannstadt (4-3-3): Căbuz – Stancu, Căpușă, I. Stoica, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț. Rezerve: Pop, Muțiu, Bârstan, Gjorgjievski, Issah, Oroian, Tavares, Buș, Ritivoi. Antrenor: Dorinel Munteanu
- Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi. Rezerve: Roșca, Licaciu, Milanov, Perica, Mazilu, C. Mihai, Tarba, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic
În prima etapă din 2026, Dinamo a obținut o victorie la limită cu U Cluj, pe teren propriu, scor 1-0. Mamoudou Karamoko a marcat unicul gol al partidei de pe Arena Națională.
De cealaltă parte, Hermannstadt este pe penultimul loc în Liga 1, cu doar 14 puncte. Echipa lui Dorinel Munteanu a remizat cu Farul în prima etapă a anului, scor 1-1.
În meciul tur, Dinamo s-a impus fără emoții în duelul cu Hermannstadt, scor 2-0. Mamoudou Karamoko și Kennedy Boateng au marcat golurile „câinilor”.
Echipele probabile:
- Hermannstadt (4-3-3): Căbuz – Căpușă, I. Stoica, Karo, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Neguț, Chițu, L. Stancu
- Rezerve: Pop, Muțiu, Issah, Bârstan, Al. Oroian, Jair, Ritivoi, S. Buș, Gjorgjievski
- Absenți: Kujabi, Balaure, Bejan (accidentați), Antwi (incert)
- Antrenor: Dorinel Munteanu
- Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Soro, Karamoko, Musi
- Rezerve: Roșca, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Armstrong, Al. Pop
- Absenți: A. Bordușanu (accidentat), Mărginean (suspendat)
- Antrenor: Zeljko Kopic
