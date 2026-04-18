„I-am spus că sunt puțin supărat pe el” Gică Popescu dezvăluie ce se întâmplă la Farul

Gică Popescu este acum principalul acționar de la Farul Constanța, cu 70% din club, după ce a preluat o bună parte din cele deținute de Gică Hagi. Prima criză la club: despărțirea de Ianis Zicu, cel care a decis să plece după o serie de rezultate mai slabe.

Cei de la Farul au reacționat rapid și l-au adus pe Flavius Stoican.

Gică Popescu a vorbit acum despre plecarea lui Zicu și a admis că a fost dezamăgit de decizia acestuia. „Baciul” a spus că și Gică Hagi a fost consultat în alegerea noului antrenor.

„Sincer, nu ne-am dorit să fim într-o asemenea situaţie, am încercat să oprim plecarea lui Ianis Zicu de la echipă, dar a trebuit să acceptăm demisia lui şi să găsim o variantă în doar 24 de ore numai pentru cinci meciuri. A fost extrem de complicat, dar mă bucur că Flavius Stoican a acceptat această provocare, e un mare risc şi pentru el. N-a venit pentru bani, a venit pentru că i-a plăcut provocarea.

Nu ne-am fi dorit să fim într-o asemenea situaţie, i-am şi zis lui Ianis Zicu că sunt supărat pe el, pentru că ne-a lăsat când ne era cel mai greu, cu cinci etape înainte de final, dar dacă un antrenor nu mai simte, nu poţi să-l ţii cu forţa