Verdictul lui Mihai Stoica, după primul meci al lui Hagi la națională: „Nu vom mai vedea unii jucători pe anumite poziții”

România a făcut 1-1 cu Georgia la debutul lui Gică Hai pe banca naționalei, după 25 de ani.

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Rămas fără jucători importanți în ultimele meciuri din cauza unor accidentări, precum Andrei Radu, Rațiu sau Man, Hagi a făcut mai multe improvizații la Tbilisi.

Verdictul lui Mihai Stoica

Președintele celor de la FCSB, Mihai Stoica, e convins însă că Hagi nu va mai experimenta la fel de mult în meciurile oficiale.

„Eu nu cred că o să mai vedem jucători pe anumite poziții. Bandă dreaptă nu o să-l mai vedem pe Moruțan. Bandă stângă nu o să-l mai vedem pe Eissat niciodată, mă gândesc.

Dar e normal să încerci și când poți să încerci? La antrenamente poți încerca, dar amicale n-ai când să faci, cum se făceau meciuri-școală pe vremuri. A fost cea mai bună oportunitate pentru Gică să vadă ce jucători se potrivesc pe anumite poziții, ce nu se potrivesc și a tras destul de multe concluzii după meciul ăsta.