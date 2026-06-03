Verdictul lui Mihai Stoica, după primul meci al lui Hagi la națională: „Nu vom mai vedea unii jucători pe anumite poziții”

România a făcut 1-1 cu Georgia la debutul lui Gică Hai pe banca naționalei, după 25 de ani.
Rămas fără jucători importanți în ultimele meciuri din cauza unor accidentări, precum Andrei Radu, Rațiu sau Man, Hagi a făcut mai multe improvizații la Tbilisi.
Verdictul lui Mihai Stoica
Președintele celor de la FCSB, Mihai Stoica, e convins însă că Hagi nu va mai experimenta la fel de mult în meciurile oficiale.
„Eu nu cred că o să mai vedem jucători pe anumite poziții. Bandă dreaptă nu o să-l mai vedem pe Moruțan. Bandă stângă nu o să-l mai vedem pe Eissat niciodată, mă gândesc.
Dar e normal să încerci și când poți să încerci? La antrenamente poți încerca, dar amicale n-ai când să faci, cum se făceau meciuri-școală pe vremuri. A fost cea mai bună oportunitate pentru Gică să vadă ce jucători se potrivesc pe anumite poziții, ce nu se potrivesc și a tras destul de multe concluzii după meciul ăsta.
Sunt mulțumit că noi tot timpul am făcut lobby pentru sistemul ăsta, de foarte mult timp. Vorbeam de 3 fundași de pe vremea când antrena Edi Iordănescu, pentru că sunt prea buni jucători ofensivi Rațiu și Bancu să nu găsești un sistem care să le pună în valoare calitățile. Ne bucurăm că Gică Hagi a apelat la sistemul ăsta.
Mi-a plăcut enorm execuţia lui Louis Munteanu de la gol, că e o execuţie foarte complicată, dar el dă goluri uşor. Asta e o chestie formidabilă: un atacant care marchează cu uşurinţă. Cel mai greu, în fotbal, este să marchezi
(nr. Florinel Coman) E un număr 9 atipic. Nu este un vârf clasic, nu este un vârf de careu. Numărul 9 poate fi… Alibec a fost număr 10 pentru mine, un al doilea atacant mi-a făcut impresia mereu. Un număr 9 clasic trebuie să aibă un joc aerian bun. Cu Florinel număr 9 joci daca ai un anumit stil de joc, că e combinativ, ştie să coboare şi are nevoie de spaţii, dar cu spatele la poartă e complicat.
(n.r. – Florinel Coman) Cred că suferă din punct de vedere fizic. Se vede că n-a jucat de mult timp şi are nevoie de ritm, la el se vede că n-a jucat” a spus Mihai Stoica la Prima Sport.
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