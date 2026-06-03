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Basarab Panduru l-a criticat dur pe titularul lui Gică Hagi din echipa României: “Mi se pare prea de tot”

Dan Roșu Publicat: 3 iunie 2026, 8:28

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Basarab Panduru l-a criticat dur pe titularul lui Gică Hagi din echipa României: Mi se pare prea de tot

Basarab Panduru

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Basarab Panduru nu l-a iertat pe Marian Aioani, după ce portarul Rapidului a comis-o din nou şi la meciul de debut al lui Gică Hagi, în al doilea mandat, Georgia – România 1-1.

După gafa uriaşă din Slovacia, Aioani le-a făcut cadou şi gruzinilor un gol, după o eroare greu de înţeles, mai ales că vorbim de un meci amical, în care nu există o anume presiune.

Basarab Panduru l-a criticat dur pe Marian Aioani

Nu mi-a plăcut ce am văzut în seara asta. Am înţeles-o pe aia cu piciorul, dar dacă pe asta o scapi… Trebuie te gândeşti şi la tine dacă ai o problemă. Poate îţi e frică. Sunt greşeli atât de mari încât nu poţi nu vorbeşti despre lucrurile astea.

Nu e normal. Cu piciorul ai greşit, cu mâna ai greşit. Poate e o problemă. Mi se pare prea de tot. Atunci cu piciorul, acum cu mâna. Tu nu ai făcut de-astea aşa, le ţii minte. La naţională se întâmplă, grave, urâte. E rău. Aici sunt două grave, la meciuri amicale. Dar mai ai încredere? Vine mingea de unde vine“, a spus Panduru, citat de primasport.ro.

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Hagi l-a încurajat pe Aioani

Gică Hagi, selecţionerul României, l-a încurajat pe Marian Aioani, după gafa din remiza cu Georgia, scor 1-1.

“Sper ca Aioani învețe, e un portar talentat și valoros. Portarii pot face uneori greșeli. Noi vom juca și cu 3 fundași, și cu 4, dinamica se va schimba. Am folosit ambele sisteme, am și sisteme cu 3 fundași centrali, și apărare cu 4. O jucăm ce e bine pentru noi“, a spus Hagi, la conferinţa de presă.

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