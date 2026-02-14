Mihai Stoica i-a răspuns lui Victor Angelescu, după ce acesta a spus că Radu Petrescu favorizează FCSB - Antena Sport

Radu Petrescu a primit un val de critici, după decizia eronată din partida Petrolul Ploiești – FC Argeș, iar după ce a fost făcut praf de Dani Coman, acesta a fost luat în vizor și de Victor Angelescu.

Oficialul Rapidului a venit cu declarații dure la adresa acestuia și a transmis că ar favoriza FCSB. Mihai Stoica a văzut declarația și a reacționat imediat.

Mihai Stoica nu a ezitat și i-a răspuns imediat lui Victor Angelescu: „Are o mare problemă cu memoria”

Lumea fotbalului românesc a reacționat după eroarea gravă comisă de Radu Petrescu la Ploiești, iar acum a venit rândul granzilor din Liga 1 să îl critice pe centralul român.

După ce Victor Angelescu l-a făcut praf și a spus că favorizează FCSB-ului, Mihai Stoica a venit cu o replică pe măsură pentru acționarul minoritar al Rapidului, dar, în același timp, l-a și desființat pe arbitru.

„Înțeleg că se referă că Radu Petrescu ar fi fan FCSB. Victor Angelescu înseamnă că are o mare problemă cu memoria. Este într-o mare eroare. Radu Petrescu a arbitrat un meci pe Arena Națională, cu Rapid, și l-a eliminat pe Dawa degeaba. La un alt meci, unde probabil au rămas ei cu impresia că trebuia penalty pentru Rapid, la 2-1 pentru noi, Radu Petrescu a închis ochii la un al doilea cartonaș galben pentru Petrila. Orice poți să spui de Radu Petrescu, dar că ne-a avantajat pe noi e exagerat.