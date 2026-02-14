Mihai Stoica i-a răspuns lui Victor Angelescu, după ce acesta a spus că Radu Petrescu favorizează FCSB - Antena Sport

Radu Petrescu a primit un val de critici, după decizia eronată din partida Petrolul Ploiești – FC Argeș, iar după ce a fost făcut praf de Dani Coman, acesta a fost luat în vizor și de Victor Angelescu.
Oficialul Rapidului a venit cu declarații dure la adresa acestuia și a transmis că ar favoriza FCSB. Mihai Stoica a văzut declarația și a reacționat imediat.
Mihai Stoica nu a ezitat și i-a răspuns imediat lui Victor Angelescu: „Are o mare problemă cu memoria”
Lumea fotbalului românesc a reacționat după eroarea gravă comisă de Radu Petrescu la Ploiești, iar acum a venit rândul granzilor din Liga 1 să îl critice pe centralul român.
După ce Victor Angelescu l-a făcut praf și a spus că favorizează FCSB-ului, Mihai Stoica a venit cu o replică pe măsură pentru acționarul minoritar al Rapidului, dar, în același timp, l-a și desființat pe arbitru.
„Înțeleg că se referă că Radu Petrescu ar fi fan FCSB. Victor Angelescu înseamnă că are o mare problemă cu memoria. Este într-o mare eroare. Radu Petrescu a arbitrat un meci pe Arena Națională, cu Rapid, și l-a eliminat pe Dawa degeaba. La un alt meci, unde probabil au rămas ei cu impresia că trebuia penalty pentru Rapid, la 2-1 pentru noi, Radu Petrescu a închis ochii la un al doilea cartonaș galben pentru Petrila. Orice poți să spui de Radu Petrescu, dar că ne-a avantajat pe noi e exagerat.
Ceea ce mă surprinde e că Victor Angelescu e speriat de noi, care suntem în spate, în loc să se uite la Craiova care e peste ei cu un punct. Păi numai noi beneficiem de eroarea de la Ploiești? Nu înțeleg de unde și până unde se rezumă totul la FCSB. Pentru că e un grup de echipe care vrea în play-off”.
Mihai Stoica: „Radu Petrescu trebuia scos definitiv din arbitraj”
„Eu cred că Radu Petrescu nu ar mai fi trebuit să arbitreze de la meciul Voința Sibiu – CFR Cluj când a inventat un fault. Trebuia scos definitiv din arbitraj. Celebrul Beto a dat pe lângă minge și Dâldea dă mingea în poartă. Atunci trebuia să se pună punct carierei acestui arbitru. Cum să inventezi așa ceva?
A fost îngrozitor de neinspirat. El și-a dat seama că a greșit când a dat lovitură liberă pentru FC Argeș. În loc să spună, pur și simplu, am greșit. El a crezut că ceva, ceva o să fie în careu. Ce spun cei de la FC Argeș că vor să audă înregistrarea e normal. E o mare eroare ce a apărut peste tot că s-a amânat un gol.
El a fluierat înainte de a se marca. Noi am pățit această chestie la Glasgow. El a încercat să îndrepte o greșeală, a făcut-o ca pe vremuri. Când nu erai sigur la corner și nu erai sigur se fluiera fault în atac”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
- „Trebuie să pui stop”. Mihai Stoica, surprins de ce a văzut la un meci din Liga 1: „Nu ai voie să faci așa ceva”
- Dan Nistor, declarația serii după meciul 500 în Liga 1: „Nici când m-am însurat nu am avut așa emoții”
- Ianis Zicu a anunțat care este noul obiectiv al Farului! Ce spune despre demitere
- „A venit anul nostru”. Universitatea Craiova, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „Să le închidem gura”
- U Cluj – Csikszereda 4-1. „Șepcile roșii” defilează către accederea în play-off