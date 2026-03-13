Ianis Zicu a vrut să plece de la Farul! Ce a spus despre înlocuirea lui cu Neluţu Sabău

Antrenorul Farului, Ianis Zicu (42 de ani), a dezvăluit că a vrut să demisioneze de la formaţia constănţeană, având în vedere rezultatele slabe obţinute, la un moment dat, de echipa sa.

Zicu a precizat că a fost convins de conducere să rămână. El a subliniat şi că nu e deloc deranjat de zvonurile despre o posibilă înlocuire a lui cu Neluţu Sabău, fostul antrenor al lui U Cluj.

Ianis Zicu: “A fost un moment în care am vrut să cedez din cauza rezultatelor”

“Clubul a fost alături de mine, pentru că a fost un moment în care eu am vrut să cedez din cauza rezultatelor, dar cei din club au vrut ca eu să fiu aici şi din acest motiv sunt într-un fel ataşat la maximum, pentru că ei au fost alături de mine şi de staff în fiecare moment. Şi îmi doresc să terminăm acest sezon aşa cum trebuie.

Nu m-a deranjat zvonul despre venirea lui Ioan Ovidiu Sabău. Știu foarte bine că acest club s-a comportat foarte profesionist cu mine.

Și dacă ar fi adevărat, deși clubul a dezmințit, sincer nu m-ar deranja pentru că rezultatele noastre n-au fost pe măsură. Până la urmă, din ultimele 6 jocuri am câștigat un singur joc și e normal ca un club să aibă și variante de rezervă în situația în care lucrurile nu merg.