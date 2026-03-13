Ianis Zicu a vrut să plece de la Farul! Ce a spus despre înlocuirea lui cu Neluţu Sabău

Bogdan Stănescu Publicat: 13 martie 2026, 20:46

Ianis Zicu, în timpul unei conferinţe de presă / AntenaSport

Antrenorul Farului, Ianis Zicu (42 de ani), a dezvăluit că a vrut să demisioneze de la formaţia constănţeană, având în vedere rezultatele slabe obţinute, la un moment dat, de echipa sa.

Zicu a precizat că a fost convins de conducere să rămână. El a subliniat şi că nu e deloc deranjat de zvonurile despre o posibilă înlocuire a lui cu Neluţu Sabău, fostul antrenor al lui U Cluj.

Ianis Zicu: “A fost un moment în care am vrut să cedez din cauza rezultatelor”

“Clubul a fost alături de mine, pentru că a fost un moment în care eu am vrut să cedez din cauza rezultatelor, dar cei din club au vrut ca eu să fiu aici şi din acest motiv sunt într-un fel ataşat la maximum, pentru că ei au fost alături de mine şi de staff în fiecare moment. Şi îmi doresc să terminăm acest sezon aşa cum trebuie.

Nu m-a deranjat zvonul despre venirea lui Ioan Ovidiu Sabău. Știu foarte bine că acest club s-a comportat foarte profesionist cu mine.

Și dacă ar fi adevărat, deși clubul a dezmințit, sincer nu m-ar deranja pentru că rezultatele noastre n-au fost pe măsură. Până la urmă, din ultimele 6 jocuri am câștigat un singur joc și e normal ca un club să aibă și variante de rezervă în situația în care lucrurile nu merg.

Eu, indiferent de situație, sunt alături de club. Îmi doresc să fie clubul într-o poziție bună și atât”, a declarat Ianis Zicu în conferinţa de presă organizată înaintea duelului cu Petrolul.

Farul – Petrolul se dispută duminică, de la ora 15:00. Înaintea acestui meci, Farul e pe locul 5 în play-out-ul Ligii 1, cu 19 puncte, în timp ce Petrolul e pe 6, cu 16 puncte.

Ianis Zicu a preluat-o pe Farul după ce a dus-o pe Metaloglobus în prima ligă. A început bine sezonul, dar după aceea Farul a înregistrat mai multe rezultate slabe. În ultima etapă din sezonul regular, Farul a fost învinsă cu 1-0 de Csikszereda.

