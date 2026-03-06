Csikszereda - Farul 1-0. Ciucanii încheie sezonul regular cu victorie - Antena Sport

Csikszereda și Farul Constanța au deschis ultima etapă a sezonului regular, iar formația nou promovată a reușit să se impună cu scorul de 1-0, grație golului marcat de maghiarul Marton Eppel.

Ciucanii s-au apropiat la cinci puncte de gruparea antrenată de Ianis Zicu, care va tremura iarăși pentru menținerea pe prima scenă a fotbalului românesc.

Marton Eppel a marcat golul victoriei pentru ciucani

Csikszereda este pregătită de lupta din play-out, după ce a bifat a opta victorie pe prima scenă a fotbalului românesc. Gruparea nou promovată s-a impus la limită în fața celor de la Farul Constanța, scor 1-0.

Gazdele puteau deschide scorul încă din prima repriză, însă Lorand Paszka a irosit o lovitură de la 11 metri, în minutul 35. Reușita care a deblocat partida a venit în minutul 71, marcator fiind Marton Eppel.

Acesta a fost introdus pe teren de către Robert Ilyes în locul lui Nagy, iar atacantul a răsplătit încrederea antrenorului său. Csikszereda a ajuns la cota 32 și va începe cu 16 puncte în play-out, cu 3 mai puțin decât Farul, care va beneficia de rotunjire.