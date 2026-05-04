Home | Tenis | Gabriela Ruse, victorie fără emoții în turul doi al calificărilor la Roma. Begu a fost eliminată

Gabriela Ruse, victorie fără emoții în turul doi al calificărilor la Roma. Begu a fost eliminată

Sebastian Ujica Publicat: 4 mai 2026, 14:53

Comentarii
Gabriela Ruse, victorie fără emoții în turul doi al calificărilor la Roma. Begu a fost eliminată

Gabriela Ruse / Getty Images

Gabriela Ruse, locul 67 WTA, a acces în turul doi al calificărilor la turneul de categorie WTA 1000 de la Roma. Ruse a trecut de sportiva franceză Oceane Dodin, locul 517 mondial, scor 6-1, 6-3. Meciul a durat 55 de minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În turul doi al calificărilor, Ruse va evolua cu sportiva austriacă Sinja Kraus, locul 103 mondial. Pe tabloul principal la Roma se află şi Sorana Cîrstea, care are bye în runda inaugurală, dar şi Jaqueline Cristian, care va evolua în primul tur cu brazilianca Beatriz Haddad Maia.

Begu, eliminată în calificări

Irina Begu, locul 182 WTA, a fost eliminată în primul tur al calificărilor la turneul de categorie WTA1000 de la Roma, cu premii de peste 7 milioane de euro.

Begu a fost eliminată în primul tur de sportiva austriacă Anastasia Potapova, principala favorită a calificărilor, scor 6-1, 7-5. Meciul a durat o oră şi 26 de minute. Pentru prezenţa în primul tur al calificărilor, Begu va primi 6.330 de euro şi două puncte WTA.

News.ro

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor
Observator
Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor
Mihai Rotaru, explozie de bucurie la golul victoriei din Universitatea Craiova – Dinamo! Faza l-a făcut să aibă pulsul 200. Video
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, explozie de bucurie la golul victoriei din Universitatea Craiova – Dinamo! Faza l-a făcut să aibă pulsul 200. Video
18:39

Friedrich Merz, înainte de Campionatul Mondial: “Dacă lucrurile merg foarte bine, Germania ar putea ajunge în finală”
18:31

World Cup 2026, apogeul fotbalului în materie de promovare? Cum a influențat turneul final turismul în țările organizatoare
18:14

Noua identitate vizuală a lui Dinamo aduce noi critici pentru Andrei Nicolescu! Cum l-au ironizat fanii: „Ultima glumă”
18:09

“Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside!
17:51

Americanii exultă după dubla de senzație a lui Louis Munteanu: „A început să arate ca un adevărat star”
17:32

Cristi Chivu, ofertat de doi granzi din Liga 1! Cu cine a negociat tehnicianul lui Inter și ce i-a propus FRF
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 Miraculos! O nou-promovată din Europa a cucerit titlul și primul trofeu din istoria de 128 de ani a clubului 3 Verdictul specialistului, după faza scandaloasă din care Craiova a marcat golul victoriei cu Dinamo! 4 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 5 FotoDavid Miculescu și-a cumpărat o mașină de lux. Octavian Popescu și-a însoțit colegul de la FCSB 6 VIDEOKimi Antonelli a câştigat cursa Marelui Premiu de la Miami, stabilind un record uriaş în Formula 1!
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter