Gabriela Ruse, victorie fără emoții în turul doi al calificărilor la Roma. Begu a fost eliminată

Gabriela Ruse, locul 67 WTA, a acces în turul doi al calificărilor la turneul de categorie WTA 1000 de la Roma. Ruse a trecut de sportiva franceză Oceane Dodin, locul 517 mondial, scor 6-1, 6-3. Meciul a durat 55 de minute.

În turul doi al calificărilor, Ruse va evolua cu sportiva austriacă Sinja Kraus, locul 103 mondial. Pe tabloul principal la Roma se află şi Sorana Cîrstea, care are bye în runda inaugurală, dar şi Jaqueline Cristian, care va evolua în primul tur cu brazilianca Beatriz Haddad Maia.

Begu, eliminată în calificări

Irina Begu, locul 182 WTA, a fost eliminată în primul tur al calificărilor la turneul de categorie WTA1000 de la Roma, cu premii de peste 7 milioane de euro.

Begu a fost eliminată în primul tur de sportiva austriacă Anastasia Potapova, principala favorită a calificărilor, scor 6-1, 7-5. Meciul a durat o oră şi 26 de minute. Pentru prezenţa în primul tur al calificărilor, Begu va primi 6.330 de euro şi două puncte WTA.

News.ro