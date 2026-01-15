Ianis Zicu, pe punctul de a fi demis de la Farul: „Un antrenor e ținut de rezultate” - Antena Sport

Farul Constanța este pe locul 10 înainte de reluarea campionatului, la șase puncte distanță de primul loc ce duce în play-off. Conducerea clubului constănțean nu concepe ratarea play-off-ului, motiv pentru care situația lui Ianis Zicu depinde de acest obiectiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu a vorbit răspicat despre deciziile care se impun în condițiile în care sezonul „marinarilor” va fi unul sub așteptări. A lansat un avertisment indirect pentru tehnician.

Ianis Zicu, OUT dacă ratează play-off-ul?

Situația de la Farul este una complicată, cel puțin dacă gruparea constănțeană va rata în cele din urmă play-off-ul. Aflată la șase puncte distanță de locul 6, aceasta va debuta în noul an contra echipei antrenate de Dorinel Munteanu.

Gică Popescu a vorbit despre situația lui Ianis Zicu și ce schimbări se pot produce la nivelul băncii tehnice, dacă acesta nu va îndeplini obiectivul stabilit la începutul sezonului.

„Nu știu să vă spun acum dacă va rămâne sau nu. Este posibilitatea să rămână, să nu mai dorească el sau să prelungim cu el. E greu de spus, depinde și cum terminăm. Dacă terminăm în genunchi… habar n-am.