Ianis Zicu, replică fermă pentru Gică Popescu. Tensiuni la Farul înainte de primul meci din 2026: „Am cerut trei jucători” - Antena Sport

Ianis Zicu i-a dat o replică fermă lui Gică Popescu, în privința transferurilor de la Farul. Președintele constănțenilor declarase inițial faptul că nu e obligatoriu ca echipa să realizeze noi mutări, în această iarnă.

„(Când vin transferurile?) De ce trebuie să vină neapărat transferuri? Avem un lot echilibrat. Încercăm să mizăm mult mai mult pe tineri, așa cum o făceam în trecut. Dacă antrenorii solicită un anumit jucător pe o anumită poziție, luăm în considerare, dar deocamdată nu au fost astfel de cereri”, a spus recent Gică Popescu.

Ianis Zicu, replică fermă pentru Gică Popescu

Ianis Zicu a replicat, după declarațiile „Baciului”, și a dezvăluit că el a cerut trei transferuri noi la Farul, în această iarnă. Antrenorul constănțenilor a subliniat că așteaptă în continuare întăriri în lotul său, în vederea luptei pentru calificarea în play-off.

„Dacă am luat ce spune fiecare, lucrurile pot fi interpretate. Cred că Gică a vrut să spună, poate, cu totul altceva, și s-a înțeles că eu nu am vrut niciun jucător. Nu cred că există antrenor în lume să nu-și dorească un jucător sau doi. La momentul acesta, eu am cerut trei jucători, pe anumite poziții, și clubul încearcă să-i găsească, dar trebuie făcute aceste lucruri treptat.

Nu ne permitem să cheltuim bani, pentru că locul de anul trecut a făcut ca clubul să nu fie într-o situație foarte bună. Aceasta este realitatea în acest moment, încă nu am reușit să aducem vreun jucător. Perioada de transferuri este deschisă în continuare și vom vedea ce vom putea aduce”, a declarat Ianis Zicu, la conferința de presă.