„Îi obligă să facă asta!” Ionel Dănciulescu, avertisment pentru Dinamo după forma de vis! Pe cine a scos în evidență: „Și el are un mare merit!” - Antena Sport

Ionel Dănciulescu a oferit declarații despre Dinamo, după ce echipa lui Zeljko Kopic a încheiat 2024 pe podium. Fostul atacant consideră că forma bună arătată de „câini” în prima parte a sezonului îi „obligă” să facă și o a doua parte a sezonului foarte bună.

Dinamo s-a salvat in extremis de la retrogradare în vară, după barajul cu Csikszereda, iar în acest sezon, „câinii” au avut rezultate remarcabile. Echipa lui Kopic s-a clasat pe locul al treilea, la finalul lui 2024, după 21 de runde disputate.

Ionel Dănciulescu, avertisment pentru Dinamo după sezonul de vis

Ionel Dănciulescu i-a felicitat pe jucătorii de la Dinamo pentru rezultatele excelente înregistrate în prima parte a sezonului. Acesta a subliniat că pe lângă Zeljko Kopic, și Florentin Petre a contribuit din plin la forma de vis a „câinilor”.

„Danciu” cere transferuri la echipa din Ștefan cel Mare, pentru ca Dinamo să poată să țină pasul cu celelalte echipe din vârful Ligii 1.

„Un sezon de vis până acum, o jumătate de sezon fantastică, bravo lor. Tot ceea ce s-a întâmplat în această jumătate de sezon, obligă pentru partea a doua a campionatului. (E mâna lui Kopic?) Cu siguranță, el este artizanul a tot ceea ce înseamnă bunul mers al lucrurilor. Și conducerea are un mare merit. Un mare merit îl are și Florentin Petre, aducerea lui este un mare plus pentru echipă.