„Îi voi spune între patru ochi”. Verdict despre evoluțiile lui Ștefan Târnovanu. Marele minus al portarului - Antena Sport

Bogdan Stelea l-a analizat pe Ștefan Târnovanu, portarul titular al celor de la FCSB. Fostul internațional a declarat că minusul goalkeeper-ului campioanei este reprezentat de ieșirile pe centrări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stelea a mai remarcat faptul că spre deosebire de sezoanele precedente, Ștefan Târnovanu a avut evoluții mult mai solide în poarta FCSB-ului.

Bogdan Stelea, verdict despre Ștefan Târnovanu

„N-am mai văzut meciuri în care să facă gafe mari. În anii trecuți, da, se întâmpla să o mai comită, dar în acest sezon nu a fost cazul.

Da, este un portar foarte bun, are o tehnică bună, dar nu are un joc bun de picior. Dacă te adaptezi și știi exact ce poți să faci, rezolvi problemele foarte bine. Dar nu vreau să spun mai multe. Dacă o să vreau vreodată să-i spun ceva, îi voi invita la masă, între patru ochi, și-i voi spune. Mă refer la defecte.

Da, despre calități putem vorbi. Stă destul de bine în poartă, e mare, e rapid pentru anvergura pe care o are, în duelurile unu contra unu închide destul de bine poarta, a demonstrat-o de multe ori.