„Îi voi spune între patru ochi”. Verdict despre evoluțiile lui Ștefan Târnovanu. Marele minus al portarului - Antena Sport

„Îi voi spune între patru ochi". Verdict despre evoluțiile lui Ștefan Târnovanu. Marele minus al portarului

„Îi voi spune între patru ochi”. Verdict despre evoluțiile lui Ștefan Târnovanu. Marele minus al portarului

Publicat: 19 septembrie 2025, 18:26

Ștefan Târnovanu

Ștefan Târnovanu / Profimedia

Bogdan Stelea l-a analizat pe Ștefan Târnovanu, portarul titular al celor de la FCSB. Fostul internațional a declarat că minusul goalkeeper-ului campioanei este reprezentat de ieșirile pe centrări. 

Stelea a mai remarcat faptul că spre deosebire de sezoanele precedente, Ștefan Târnovanu a avut evoluții mult mai solide în poarta FCSB-ului.  

Bogdan Stelea, verdict despre Ștefan Târnovanu 

N-am mai văzut meciuri în care să facă gafe mari. În anii trecuți, da, se întâmpla să o mai comită, dar în acest sezon nu a fost cazul. 

Da, este un portar foarte bun, are o tehnică bună, dar nu are un joc bun de picior. Dacă te adaptezi și știi exact ce poți să faci, rezolvi problemele foarte bine. Dar nu vreau să spun mai multe. Dacă o să vreau vreodată să-i spun ceva, îi voi invita la masă, între patru ochi, și-i voi spune. Mă refer la defecte. 

Da, despre calități putem vorbi. Stă destul de bine în poartă, e mare, e rapid pentru anvergura pe care o are, în duelurile unu contra unu închide destul de bine poarta, a demonstrat-o de multe ori. 

La ieșirea pe centrări are o problemă, dar e mai mult de încredere și de faptul că a avut o mare presiune în spate. Presiune pe care o ai tot timpul, dar într-un fel trebuie să treci peste, să știi să trăiești cu ea”, a declarat Bogdan Stelea, conform digisport.ro. 

Ștefan Târnovanu este titularul din poarta FCSB-ului. El a ratat doar două partide în acest sezon, cele cu Dinamo și Unirea Slobozia, după ce a fost eliminat în meciul cu Farul, pierdut de campioană cu scorul de 1-2. 

Un român a fost arestat din greșeală în Italia. A petrecut o lună în închisoare: "Coşmarul s-a terminat"Un român a fost arestat din greșeală în Italia. A petrecut o lună în închisoare: "Coşmarul s-a terminat"
