Primă specială din prima etapă a sezonului de Liga 1! Cât au primit jucătorii care au produs surpriza rundei

Petrolul Ploiești a produs una dintre marile surprize ale rundei inaugurale din noul sezon de Liga 1. „Găzarii” au învins pe teren propriu Dinamo București, scor 1-0, grație unui gol marcat de Rodrigo Martins, din penalty.

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Cu toate că se află în insolvență, prahovenii au păstrat sistemul de premiere, iar jucătorii vor fi recompensați pentru victoria împotriva echipei antrenate de Nuno Campos.

Primă de 900 de euro pentru jucătorii Petrolului

Cu mari probleme financiare, Petrolul Ploiești a produs o mare surpriză în prima etapă a noului sezon de Liga 1, reușind să se impună la limită contra celor de la Dinamo București, scor 1-0.

Chiar dacă cei din conducere au redus aproape la jumătate cheltuielile, pentru a putea redresa clubul, sistemul de premiere a fost păstrat, iar jucătorii vor fi recompensați pe măsură pentru succesul contra „câinilor”.

Fanatik.ro anunță că fiecare jucător va primi 900 de euro în urma disputei care a avut loc în prima etapă. Banii ar putea fi plătiți până la meciul de etapa viitoare, când ploieștenii vor înfrunta FC Argeș.