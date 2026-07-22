Mihai Rotaru vrea mai mult de la Universitatea Craiova! Obiectivul oltenilor: „Toată lumea trebuie să se alinieze”

Universitatea Craiova a realizat eventul în 2026, după ce a câştigat titlul şi Cupa României. Oltenii au fost la un pas sezonul trecut să ajungă şi în primăvara Conference League, dar au fost eliminaţi dramatic după un final nebun de meci cu AEK Atena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, oltenii joacă în preliminariile Champions League şi se pregătesc pentru turul 2 cu Levski Sofia. Primul meci va avea loc în Bulgaria.

Mihai Rotaru vrea mai mult de la Universitatea Craiova! Anunţul lui Sorin Cârţu

Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a dezvăluit ce discuţii a avut Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, cu jucătorii lui Filipe Coelho.

Rotaru are în continuare aşteptări de la jucătorii săi şi vrea să vadă o creştere a performanţei cu 20%, potrivit lui Sorin Cârţu, care spune că toată lumea din cadrul clubului trebuie să se alinieze la cerinţele patronului:

„Vorbeam și cu domnul Rotaru, iar el mi-a spus că, în discuțiile pe care le-a avut cu echipa, le-a cerut un plus de cel puțin 20%, ca performanță, față de sezonul trecut. Dacă le apărăm sau nu, dacă le păstrăm sau nu, asta rămâne de văzut. Dar asta este dorința lui. Iar când principalul acționar spune ce își dorește, toată lumea trebuie să se alinieze”, a declarat Sorin Cârţu, potrivit gsp.ro.