Marius Baciu, nemulţumit înainte de FCSB – Auda. Problemele pe care le are: „Am o presimţire”

Marius Baciu a prefaţat dubla pe care FCSB urmează să o joace împotriva celor de la Auda, formaţie din Letonia, în turul 2 preliminar de Conference League.

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Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Marius Baciu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu se aşteaptă la o dublă simplă cu formaţia letonă FK Auda în turul doi preliminar al Conference League

Ce spune Marius Baciu înainte de FCSB – Auda

Tehnicianul de la FCSB spune că adversara din Letonia nu trebuie subestimată.

„Am făcut nişte teste, vom vedea cine va juca mâine. Dar sigur, pot apărea şi jucători noi, însă nu pot să spun acum. Am analizat-o pe FK Auda, este o echipă bună, o echipă harnică, o echipă care face presing avansat în jumătatea adversă… deci nu va fi deloc uşor. Au şi jucători străini, tot de pe zona franceză, cu multă forţă. Ştiu că au vândut jucători şi cu 3 milioane de euro… deci au jucători buni.

Nu va fi uşor cu Auda, nu ne aşteaptă o dublă simplă. Aşa că noi trebuie să fim foarte, foarte concentraţi. Toată lumea e conştientă, pentru că după jocul cu FC Argeş ne-am concentrat numai pe analiza acestui meci. Aşa că eu sunt sigur că toţi jucătorii sunt concentraţi”, a spus tehnicianul înaintea partidei de joi.