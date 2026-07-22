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Marius Baciu, nemulţumit înainte de FCSB – Auda. Problemele pe care le are: „Am o presimţire”

Mihai Alecu Publicat: 22 iulie 2026, 16:27

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Marius Baciu, nemulţumit înainte de FCSB – Auda. Problemele pe care le are: „Am o presimţire

Marius Baciu recunoaşte că sunt probleme la FCSB. Foto: Sport Pictures

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Marius Baciu a prefaţat dubla pe care FCSB urmează să o joace împotriva celor de la Auda, formaţie din Letonia, în turul 2 preliminar de Conference League.

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Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Marius Baciu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu se aşteaptă la o dublă simplă cu formaţia letonă FK Auda în turul doi preliminar al Conference League

Ce spune Marius Baciu înainte de FCSB – Auda

Tehnicianul de la FCSB spune că adversara din Letonia nu trebuie subestimată.

„Am făcut nişte teste, vom vedea cine va juca mâine. Dar sigur, pot apărea şi jucători noi, însă nu pot să spun acum. Am analizat-o pe FK Auda, este o echipă bună, o echipă harnică, o echipă care face presing avansat în jumătatea adversă… deci nu va fi deloc uşor. Au şi jucători străini, tot de pe zona franceză, cu multă forţă. Ştiu că au vândut jucători şi cu 3 milioane de euro… deci au jucători buni.

Nu va fi uşor cu Auda, nu ne aşteaptă o dublă simplă. Aşa că noi trebuie să fim foarte, foarte concentraţi. Toată lumea e conştientă, pentru că după jocul cu FC Argeş ne-am concentrat numai pe analiza acestui meci. Aşa că eu sunt sigur că toţi jucătorii sunt concentraţi”, a spus tehnicianul înaintea partidei de joi.

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Avantajul pe care îl are Auda înainte duelul cu FCSB

Baciu spune că formaţia letonă este avantajată de faptul că se află în plin campionat.

„Ei fiind în plin campionat, au un alt ritm, e normal. Nu putem discuta despre pericol, e prea mult spus. Dar e un adversar bun, o echipă cu jucători care vor să se afirme, care vor să plece în campionate mai puternice. E o rampă de lansare pentru toţi. Aşa că eu sunt sigur că vor da totul pentru a demonstra şi a pleca apoi la alte cluburi. Şi ei au plusuri şi minusuri, la fel cum avem şi noi. Ei joacă foarte bine contraatacul.

Noi am analizat şi încercăm să găsim breşele pentru a finaliza. Însă trebuie să fim conştienţi că s-au echilibrat foarte mult campionatele din punct de vedere valoric, pot apărea surprize oricând. Ne dorim să facem o dublă foarte bună, pentru că nu e suficient un singur meci. Trebuie să abordăm cu maximă seriozitate aceste partide”, a adăugat Baciu.

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Problemele pe care le are FCSB

Antrenorul a subliniat că formaţia sa are probleme, în ciuda victoriei cu FC Argeş, scor 2-0, din prima etapă a Ligii 1.

„Noi avem probleme încă, nu putem discuta doar de rezultat. Normal, rezultatul ne bucură, dar am avut unele probleme defensive, la fel în organizarea jocului, am pierdut destul de mult mingea la mijlocul terenului. Dar am avut şi multe improvizaţii şi am mizat pe prudenţă în acel joc. Auda nu este o echipă uşoară, e agresivă, e o echipă modernă. Nu putem să o comparăm o altă echipă de la noi. Însă eu am o presimţire că vom face un joc bun mâine”, a precizat Marius Baciu.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia letonă FK Auda, joi, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua din Capitală, într-o partidă contând pentru prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League, notează agerpres.

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