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Au dat buzna să cumpere chiloţii promovaţi de Lamine Yamal la Campionatul Mondial. Cât costă o pereche

Dan Roșu Publicat: 22 iulie 2026, 15:55

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Au dat buzna să cumpere chiloţii promovaţi de Lamine Yamal la Campionatul Mondial. Cât costă o pereche

Lamine Yamal

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https://as.ro/fotbal/campionatul-mondial-2026/lamine-yamal-a-facut-show-la-parada-campionilor-cu-trofeul-cupei-mondiale-nebunie-pe-strazile-din-madrid-670025.htmlApariţia lui Lamine Yamal cu pantalonii scurţi coborâţi foarte jos în timpul sărbătoririi titlului mondial câştigat de Spania a stârnit numeroase critici. Dar acest gest, combinat cu obiceiul jucătorului de a-şi ridica tricoul în timpul finalei câştigate împotriva Argentinei (1-0, după prelungiri), a făcut totuşi pe cineva fericit. Pentru că a lăsat la vedere marca chiloţilor săi, 6PM.

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Şi, potrivit tabloidului german SportBild, magazinul online a fost luat cu asalt de fanii superstarului spaniol, care au epuizat stocul într-un timp record.

Chiloţii promovaţi de Lamine Yamal au un succes uriaş

Acest aflux masiv generat de publicitatea gratuită făcută de jucătorul echipei „La Roja” ar fi pus chiar la grea încercare serverele site-ului.

Potrivit tabloidului, marca 6PM a fost creată de influencerul Achraf Ait Bouzalim, cu sediul în Frankfurt. „Nu se ştie încă exact cum a reuşit Lamine Yamal să facă rost de aceşti boxeri ai mărcii germane de streetwear”, precizează Bild.

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În orice caz, contul oficial de Instagram al 6PM nu ezită să profite de entuziasmul stârnit de atacantul de la FC Barcelona.

Pe parcursul Cupei Mondiale au fost publicate mai multe fotografii cu Yamal în acţiune, în care se pot observa mai multe modele diferite ale lenjeriei sale intime. „Nu spunem că asta ajută la marcarea mai multor goluri, dar felicitări lui Lamine Yamal pentru câştigarea Cupei Mondiale din 2026 alături de La Roja”, a scris contul de Instagram, care numără acum 483.000 de urmăritori.

Înainte de apariţia fotografiilor cu Yamal din timpul competiţiei, jucătorul nu apăruse niciodată pe pagina mărcii.

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Într-o postare publicată pe pagina sa personală, Achraf Ait Bouzalim (care are aproape 450.000 de urmăritori pe Instagram) a anunţat reaprovizionarea stocurilor sale, epuizate în urma fenomenului „Yamal”.

Produsele se vând la preţuri accesibile (30 de euro pentru un set de 2 boxeri, 54 pentru 4, 72 pentru 6), ceea ce poate explica, de asemenea, valul brusc de cerere.

Într-o postare anterioară, el a salutat succesul produselor sale lansate în 2016 şi s-a lăudat, de asemenea, cu numeroase colaborări cu Nike.

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