Au dat buzna să cumpere chiloţii promovaţi de Lamine Yamal la Campionatul Mondial. Cât costă o pereche

https://as.ro/fotbal/campionatul-mondial-2026/lamine-yamal-a-facut-show-la-parada-campionilor-cu-trofeul-cupei-mondiale-nebunie-pe-strazile-din-madrid-670025.htmlApariţia lui Lamine Yamal cu pantalonii scurţi coborâţi foarte jos în timpul sărbătoririi titlului mondial câştigat de Spania a stârnit numeroase critici. Dar acest gest, combinat cu obiceiul jucătorului de a-şi ridica tricoul în timpul finalei câştigate împotriva Argentinei (1-0, după prelungiri), a făcut totuşi pe cineva fericit. Pentru că a lăsat la vedere marca chiloţilor săi, 6PM.

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Şi, potrivit tabloidului german SportBild, magazinul online a fost luat cu asalt de fanii superstarului spaniol, care au epuizat stocul într-un timp record.

Chiloţii promovaţi de Lamine Yamal au un succes uriaş

Acest aflux masiv generat de publicitatea gratuită făcută de jucătorul echipei „La Roja” ar fi pus chiar la grea încercare serverele site-ului.

Potrivit tabloidului, marca 6PM a fost creată de influencerul Achraf Ait Bouzalim, cu sediul în Frankfurt. „Nu se ştie încă exact cum a reuşit Lamine Yamal să facă rost de aceşti boxeri ai mărcii germane de streetwear”, precizează Bild.

Who is forcing yamal to wear pants .He should just need an underwear. Remeber be is Just 19 years old pic.twitter.com/DPFErhVGRF

— Belligoooal (@rma_footba63226) July 21, 2026