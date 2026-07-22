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Phil Foden și-a decis viitorul! Unde va evolua din sezonul următor, după ce a fost ofertat de Galatasaray

Daniel Işvanca Publicat: 22 iulie 2026, 16:36

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Phil Foden și-a decis viitorul! Unde va evolua din sezonul următor, după ce a fost ofertat de Galatasaray

Phil Foden / Profimedia

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Lăsat în afara lotului Angliei de Thomas Tuchel, Phil Foden a fost pe punctul de a pleca de la Manchester City. Fotbalistul englez în vârstă de 26 de ani a avut pe masă o ofertă din Turcia, de la Galatasaray, dar și-a decis viitorul imediat după Cupa Mondială.

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Concret, jucătorul crescut de „cetățeni” a semnat prelungirea contractului cu formația din Premier League și va rămâne pe Etihad Stadium până în vara anului 2030.

Phil Foden a semnat prelungirea contractului cu Manchester City

Phil Foden și-a decis viitorul, la puțin timp după ce s-a scris despre interesul celor de la Galatasaray pentru el. Fotbalistul englez a semnat prelungirea contractului cu formația de pe Etihad Stadium și va rămâne aici până în vara anului 2030.

Contractul include și o clauză prin care înțelegerea poate fi prelungită pentru încă un sezon. De când a debutat pentru prima echipă a lui City, Foden a adunat 369 de apariții, reușind să marcheze 110 goluri și să ofere 68 de pase decisive.

„Luptăm mereu pentru următorul titlu sau pentru o nouă provocare; acesta este clubul care ne dorim să fim. Vrem să fim un club de mare anvergură, care se luptă pentru toate trofeele, iar atitudinea jucătorilor – vizibilă încă de la primele ședințe de pregătire – arată că suntem nerăbdători să reluăm lupta și să câștigăm trofee”, a declarat acesta.

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