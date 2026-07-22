Phil Foden și-a decis viitorul! Unde va evolua din sezonul următor, după ce a fost ofertat de Galatasaray

Lăsat în afara lotului Angliei de Thomas Tuchel, Phil Foden a fost pe punctul de a pleca de la Manchester City. Fotbalistul englez în vârstă de 26 de ani a avut pe masă o ofertă din Turcia, de la Galatasaray, dar și-a decis viitorul imediat după Cupa Mondială.
Concret, jucătorul crescut de „cetățeni” a semnat prelungirea contractului cu formația din Premier League și va rămâne pe Etihad Stadium până în vara anului 2030.
Phil Foden a semnat prelungirea contractului cu Manchester City
Phil Foden și-a decis viitorul, la puțin timp după ce s-a scris despre interesul celor de la Galatasaray pentru el. Fotbalistul englez a semnat prelungirea contractului cu formația de pe Etihad Stadium și va rămâne aici până în vara anului 2030.
Contractul include și o clauză prin care înțelegerea poate fi prelungită pentru încă un sezon. De când a debutat pentru prima echipă a lui City, Foden a adunat 369 de apariții, reușind să marcheze 110 goluri și să ofere 68 de pase decisive.
„Luptăm mereu pentru următorul titlu sau pentru o nouă provocare; acesta este clubul care ne dorim să fim. Vrem să fim un club de mare anvergură, care se luptă pentru toate trofeele, iar atitudinea jucătorilor – vizibilă încă de la primele ședințe de pregătire – arată că suntem nerăbdători să reluăm lupta și să câștigăm trofee”, a declarat acesta.
🚨🩵 Phi Foden has signed new deal at Man City until June 2030 with option for further season.
“We’re always fighting for the next title or challenge and that’s the Club we want to be. We want to be a massive Club competing for all trophies and you can see the attitude of the… pic.twitter.com/Mi7igWgE2h
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026
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