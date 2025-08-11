"Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu cu dl. Iorgulescu". Dan Șucu continuă războiul cu Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
“Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu cu dl. Iorgulescu”. Dan Șucu continuă războiul cu Gigi Becali

Andrei Nicolae Publicat: 11 august 2025, 14:42

Dan Șucu - Gigi Becali / Colaj Profimedia

Liga 1 “fierbe” în acest moment, însă nu neapărat prin prisma partidelor care au loc în campionat, ci a contrelor dintre patroni ca urmare a controversei legate de înregistrarea lui Malcom Edjouma la FCSB. În ultimele ore au fost oferite declarații dure de către Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru și chiar și Gino Iorgulescu, șeful LPF, căruia i s-a cerut demisia de către patronul Rapidului.

Recent, acționarul majoritar din Giulești a venit cu o nouă declarație, după ce Gigi Becali a reacționat la comunicatul emis pe pagina oficială a clubului de sub Podul Grant.

Dan Șucu: “Să te erijezi într-un cunoscător e deja prea mult”

Finanțatorul Rapidului a fost extrem de dezamăgit de la bun început de modul în care liga a gestionat situația înregistrării lui Malcom Edjouma. Concret, conform vechii legi, dacă un jucător era scos de pe listă, așa cum a fost cazul marocanului, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.

FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.

Primul pas făcut de giuleșteni a fost să vină cu un comunicat alături de cei de la Universitatea Craiova, prin care acuzau liga de favoritisme. Gigi Becali a oferit ulterior o reacție duminică seara, iar Dan Șucu a venit cu un comunicat dur pe pagina Rapidului în care a cerut inclusiv demisia lui Gino Iorgulescu.

Din nou, patronul FCSB i-a oferit o replică, iar acționarul majoritar din Giulești a ținut să continue războiul declarațiilor. Șucu l-a acuzat pe Becali că nu înțelege cum ar trebui să lucreze într-un mediu alături de toate cluburile din Liga 1 și că nu se așteaptă ca ceva să se schimbe acum la patronul din Pipera.

Pot să înteleg, bineînțeles, până la un punct, că dl. Gigi Becali acționează doar în interesul domniei sale și nu pricepe ce înseamnă un mediu asociativ, nu înțelege că ai niște parteneri cu drepturi egale în acest patronat.

Și știm cu toții că nu se va schimba niciodată, deci nici măcar nu pot să-l acuz foarte tare… Dar să te erijezi într-un cunoscător, într-o Eminență a problemelor juridice mondiale, este deja prea mult.

Dl. Gigi Becali a încercat să-și rezolve propriul interes. Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu să se înțeleagă cu dl. Iorgulescu“, a declarat Dan Șucu, potrivit fanatik.ro.

Citește și:

1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 3 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 4 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 5 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 6 FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Campioana, a treia înfrângere la rând în campionat! Un dinamovist a “răpus-o”
