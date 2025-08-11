"Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu cu dl. Iorgulescu". Dan Șucu continuă războiul cu Gigi Becali - Antena Sport

Liga 1 “fierbe” în acest moment, însă nu neapărat prin prisma partidelor care au loc în campionat, ci a contrelor dintre patroni ca urmare a controversei legate de înregistrarea lui Malcom Edjouma la FCSB. În ultimele ore au fost oferite declarații dure de către Gigi Becali, Dan Șucu, Mihai Rotaru și chiar și Gino Iorgulescu, șeful LPF, căruia i s-a cerut demisia de către patronul Rapidului.

Recent, acționarul majoritar din Giulești a venit cu o nouă declarație, după ce Gigi Becali a reacționat la comunicatul emis pe pagina oficială a clubului de sub Podul Grant.

Dan Șucu: “Să te erijezi într-un cunoscător e deja prea mult”

Finanțatorul Rapidului a fost extrem de dezamăgit de la bun început de modul în care liga a gestionat situația înregistrării lui Malcom Edjouma. Concret, conform vechii legi, dacă un jucător era scos de pe listă, așa cum a fost cazul marocanului, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.

FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.

Primul pas făcut de giuleșteni a fost să vină cu un comunicat alături de cei de la Universitatea Craiova, prin care acuzau liga de favoritisme. Gigi Becali a oferit ulterior o reacție duminică seara, iar Dan Șucu a venit cu un comunicat dur pe pagina Rapidului în care a cerut inclusiv demisia lui Gino Iorgulescu.