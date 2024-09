Ilie Dumitrescu, înainte de România - Lituania: "Să vedem cum va aborda meciul Lucescu" - Antena Sport

Debutul lui Mircea Lucescu în al doilea mandat pe banca României a fost unul de vis. Tricolorii au câştigat la scor de neprezentare în cea mai grea deplasare din Liga Naţiunilor. Gică Popescu e de părere că jocul naţionalei se va îmbunătăţi. Se bazează pe calităţile şi experienţa lui Mircea Lucescu.

Gică Popescu a dezvăluit că, în perioada în care antrenat de Lucescu la Galatasaray, actualul selecţioner al României s-a ocupat inclusiv de pregătirea fizică a jucătorilor.

„Pentru Mircea Lucescu, echipa naţională a reprezentat foarte mult de-a lungul carierei. Ştiu că din discuţiile pe care le-am avut cu Mircea Lucescu şi când eram la Galatasaray vorbea cu patos despre echipa naţională. Dânsul a fost antrenorul care a schimbat din obiceiurile de la echipa naţională. A fost primul antrenor care a scos echipa naţională din ţară. Înainte aveam o percepţie în care credeam că cei de afară sunt mai buni decât noi.

Dânsul a încercat să scoată din mintea noastră acest complex de inferioritate prin faptul că a dus echipa naţională în străinătate. El a fost întotdeauna un vizionar, un antrenor care a fost preocupat să evolueze, preocupat să înveţe, să evolueze şi de aceea a făcut şi rezultatele pe care le-a făcut de-a lungul carierei.

Este un antrenor complex. În perioada cât am jucat la Galatasaray, nu am avut preparator fizic şi toată pregătirea fizică o făcea dânsul. Pot să spun că în toată cariera mea, am jucat afară 13 ani, nu m-am simţit niciodată atât de bine cum m-am simţit sub comanda lui Mircea Lucescu fără să avem preparator fizic. Toată pregătirea fizică o făcea dânsul. Asta înseamnă că a studiat foarte mult, că era foarte pregătit, ştia ce să facă la antrenamente”, a spus Gică Popescu în exclusivitate la Antena 1.