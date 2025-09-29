Ilie Dumitrescu, sfat pentru Gigi Becali după FCSB - Oţelul 1-0: "O să se convingă" - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu, sfat pentru Gigi Becali după FCSB - Oţelul 1-0: "O să se convingă"

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu, sfat pentru Gigi Becali după FCSB – Oţelul 1-0: "O să se convingă"

Ilie Dumitrescu, sfat pentru Gigi Becali după FCSB – Oţelul 1-0: “O să se convingă”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 septembrie 2025, 16:11

Ilie Dumitrescu, sfat pentru Gigi Becali după FCSB – Oţelul 1-0: O să se convingă

Ilie Dumitrescu / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) a fost impresionat de Alex Stoian (17 ani). Tânărul atacant a evoluat o repriză în meciul câştigat de FCSB cu Oţelul, înlocuindu-l la pauză pe Mihai Toma (18 ani).

Stoian nu a reuşit să înscrie, dar a fost foarte activ. A avut o ocazie mare, singur cu portarul, a încercat să îl dribleze pe Dur-Bozoancă, dar nu a reuşit să înscrie. Chiar şi aşa, ideea de a-l dribla pe Dur-Bozoancă l-a uimit pe Becali.

Ilie Dumitrescu i-a recomandat lui Gigi Becali să îi schimbe poziţia lui Alex Stoian. E convins că fotbalistul e un decar autentic

Becali vrea să îl folosească mai mult, dar nu în centrul atacului. Se gândeşte să îl folosească în bandă.

Ilie Dumitrescu (56 de ani) i-a recomandat lui Gigi Becali să îl utilizeze pe Alex Stoian ca decar. E convins că acela este postul tânărului jucător cotat la 500.000 de euro de către transfermarkt.com.

“Ăsta e postul lui (n.r: de număr 10). O să vadă și el (n.r.: Gigi Becali). Nu e de bandă. Poate o să se convingă și el”, a spus Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

În acest sezon, Alex Stoian a evoluat în 8 meciuri în toate competiţiile pentru FCSB. A evoluat în 7 partide în campionat, marcând şi un gol. A bifat o partidă pentru FCSB şi în preliminariile Champions League, cu Shkendija, în tur, atunci când macedonenii au câştigat cu 1-0. Stoian l-a înlocuit atunci pe Miculescu în prelungirile partidei.

