Ilie Năstase și-a ales favorita la titlu, după ce FCSB a ajuns în play-out: „Era echipă mare când eram eu tânăr”

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 15:47

Ilie Năstase / Hepta

Ilie Năstase și-a ales favorita la titlu în Liga 1, după ce FCSB a ajuns în play-out. Susținător al campioanei, fostul lider ATP a declarat că și-ar dori să o vadă pe Universitatea Craiova cucerind marele trofeu, în acest sezon.

Trupa lui Filipe Coelho e pe locul secund în play-off, cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul U Cluj. Oltenii au învins-o pe Dinamo și au pierdut cu FC Argeș, în primele două runde.

Ilie Năstase vrea ca Universitatea Craiova să câștige titlul

Ilie Năstase s-a declarat încântat de jocul Universității Craiova, remarcându-i în special pe cei din atacul oltenilor. Fostul tenismen crede că oltenii pot forma din nou o echipă puternică, așa cum se întâmpla în urmă cu mai mulți ani.

„Aș vrea să fie Craiova campioană, îmi place cum joacă, îmi plac jucătorii din față cum joacă. Cred că merită, după atâția ani, să devină campioană. Era o echipă foarte mare când eram eu mai tânăr, poate devine și acum”, a declarat Ilie Năstase.

Totodată, Ilie Năstase a oferit declarații și despre FCSB. Acesta a recunoscut că nu se aștepta ca roș-albaștrii să ajungă în play-out, în acest sezon.

„(N.r. Dezamăgire mare că FCSB joacă în play-out?) Nu se aștepta…doi ani la rând au mers bine, sunt și contraperformanțe pe care noi, în România, nu le înțelegem. Trebuie să câștigi tot timpul și asta nu prea merge”, a mai spus Ilie Năstase.

