“Nu pot să-l trădez”. Pintilii a făcut anunțul despre viitorul său în antrenorat. Ce i-a promis lui Charalambous

Andrei Nicolae Publicat: 17 martie 2026, 22:10

Nu pot să-l trădez. Pintilii a făcut anunțul despre viitorul său în antrenorat. Ce i-a promis lui Charalambous

Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, pe banca FCSB - Sport Pictures

Mihai Pintilii, fostul secund de la FCSB, a vorbit despre ce urmează pentru el în antrenorat după ce a plecat de la campioana ultimelor două ediții alături de Elias Charalambous. Fostul închizător a transmis că are două posibilități: fie va pregăti o formație de liga a doua, fie va merge la alt club tot din postura de asistent al antrenorului cipriot.

FCSB a rămas la finalul sezonului regulat fără antrenori, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au prezentat demisiile ca urmare a eșecului cu Universitatea Cluj, scor 3-1. Înfrângerea respectivă a venit la o etapă distanță după ce roș-albaștrii au fost “exilați” în play-out după victoria lui FC Argeș din meciul cu Dinamo.

Pintilii i-a promis lui Charalambous că rămâne alături de el

La 10 zile distanță de la acel eșec suferit pe Arena Națională, Mihai Pintilii a vorbit despre ce îi rezervă viitorul în lumea antrenoratului. În continuare cursant în vederea obținerii licenței PRO, fostul secund de la FCSB a dezvăluit că i-a promis lui Elias Charalambous că în cazul în care cipriotul își va găsi echipă, atunci îl va urma tot din postura de secund.

În cazul în care “tandemul” de la FCSB nu s-ar repeta la alt club, Pintilii este gata să își caute echipă în eșalonul al doilea din România, unde susține că ar putea să antreneze.

Eu pe cont propriu nu pot, că nu am licența PRO. I-am promis lui Elias că dacă găsește echipă, analizez și merg cu el. O perioadă, până voi lua licența PRO, dacă Elias își va găsi ceva, voi merge cu el.

Dacă nu își va găsi, voi căuta singur. La Liga 2 pot antrena, merg cu cea mai mare plăcere. Dar doar dacă nu găsesc ceva alături de Elias. Că i-am promis.

La Liga 2 mă văd principal. Aș putea să merg și acum. Dar dacă i-am promis, nu pot face asta. A fost un om prea bun și merită asta, dacă i-am promis. Cu el a altă relație, e mult mai apropiat, dacă mi-am dat cuvântul nu pot să-l trădez.

Noi eram mai mulți în staff, făceam toți analiza. Nu eram doar noi doi. Până iau licența Pro, ori merg cu Elias, ori în Liga 2“, a spus fostul secund de la FCSB, potrivit primasport.ro.

Mihai Pintilii a ocupat funcția de secund al roș-albaștrilor din 2020 încoace, având rolul de asistent în mandatele a șapte antrenori, Elias Charalambous, Toni Petrea, Nicolae Dică, Bogdan Vintilă, Leo Strizu, Edi Iordănescu și Dinu Todoran.

