“Nu pot să-l trădez”. Pintilii a făcut anunțul despre viitorul său în antrenorat. Ce i-a promis lui Charalambous

Mihai Pintilii, fostul secund de la FCSB, a vorbit despre ce urmează pentru el în antrenorat după ce a plecat de la campioana ultimelor două ediții alături de Elias Charalambous. Fostul închizător a transmis că are două posibilități: fie va pregăti o formație de liga a doua, fie va merge la alt club tot din postura de asistent al antrenorului cipriot.

FCSB a rămas la finalul sezonului regulat fără antrenori, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au prezentat demisiile ca urmare a eșecului cu Universitatea Cluj, scor 3-1. Înfrângerea respectivă a venit la o etapă distanță după ce roș-albaștrii au fost “exilați” în play-out după victoria lui FC Argeș din meciul cu Dinamo.

Pintilii i-a promis lui Charalambous că rămâne alături de el

La 10 zile distanță de la acel eșec suferit pe Arena Națională, Mihai Pintilii a vorbit despre ce îi rezervă viitorul în lumea antrenoratului. În continuare cursant în vederea obținerii licenței PRO, fostul secund de la FCSB a dezvăluit că i-a promis lui Elias Charalambous că în cazul în care cipriotul își va găsi echipă, atunci îl va urma tot din postura de secund.

În cazul în care “tandemul” de la FCSB nu s-ar repeta la alt club, Pintilii este gata să își caute echipă în eșalonul al doilea din România, unde susține că ar putea să antreneze.

“Eu pe cont propriu nu pot, că nu am licența PRO. I-am promis lui Elias că dacă găsește echipă, analizez și merg cu el. O perioadă, până voi lua licența PRO, dacă Elias își va găsi ceva, voi merge cu el.