Rapid - 'U' Cluj 0-2. Giuleștenii ratează ocazia de a deveni lideri - Antena Sport

Min. 60: Șansă mare de gol pentru giuleșteni! Christensen primește o minge excelentă de la Alex Dobre, dar trage slab din interiorul careului.

Min. 51: Ocazie importantă de gol pentru Rapid! Alex Dobre preia pe piept în careu, dar trage dezamăgitor.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză!

Min. 36: Șansă de 1-0 pentru ardeleni! Drammeh șutează din marginea careului, mingea este deviată și ajunge în brațele lui Aioani.

Min. 34: Acțiune finalizată de echipa lui Costel Gâlcă. Grameni trage cu piciorul stâng, pe lângă poarta adversă.

Min. 25: Meci închis până acum pe Giulești! Gruparea alb-vișinie nu a produs pericol la poarta lui Gertmonas.

Min. 8: Mare ocazie de gol pentru echipa lui Cristiano Bergodi! Ovidiu Bic șutează pe lângă poartă.

Min. 1: Start de meci pe Giulești!

Rapid (4-3-3) : Aioani – Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Dobre, Paraschiv, Moruțan. Rezerve: Iliev, S. Popa, Sălceanu, Keita, Vulturar, G. Gheorghe, A. Șucu, Petrila, Hazrollaj, Jambor, Koljic. Antrenor : Constantin Gâlcă

U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu – Codrea, Drammeh – Macalou, Bic, Gheorghiță – Trică. Rezerve: Lefter, Chinteș, Coubiș, Toșca, Gomes, Simion, Murgia, Bota, Nistor, Mendy, Fabry, Taiwo. Antrenor: Cristiano Bergodi

De partea cealaltă, U Cluj are 36 de puncte, fiind pe locul 7, la egalitate cu Oţelul, echipa care ocupă ultima poziţie care duce în play-off şi pentru care luptă şi UTA, CFR sau FCSB.

Revenind la Rapid, acesta va fi meciul în care Olimpiu Moruţan va debuta pe Giuleşti. El a adunat deja primele minute pentru Rapid, în duelul cu UTA, fiind decisiv la golul victoriei feroviarilor.

“Da, sunt șanse ca Moruțan să fie titular, cum și alții pot să apară în primul 11. V-am spus, Moruțan e un jucător valoros pentru noi, dar el a demonstrat că poate să schimbe multe momente în joc și are calitate foarte mare”, a spus Gâlcă, la conferinţa de presă.

Rapid merge bine pe teren propriu

Pe teren propriu, Rapid a înregistrat şapte victorii, două egaluri şi două eşecuri. De partea cealaltă, U Cluj vine după 8 etape în care a suferit o singură înfrângere, 0-1 cu Dinamo.

În meciul tur, U Cluj şi Rapid au terminat la egalitate, 0-0.