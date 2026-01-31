Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid - 'U' Cluj 0-2. Giuleștenii ratează ocazia de a deveni lideri - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid – ‘U’ Cluj 0-2. Giuleștenii ratează ocazia de a deveni lideri

Rapid – ‘U’ Cluj 0-2. Giuleștenii ratează ocazia de a deveni lideri

Dan Roșu Publicat: 31 ianuarie 2026, 21:57

Comentarii
Rapid – U Cluj 0-2. Giuleștenii ratează ocazia de a deveni lideri

Rapid - Universitatea Cluj / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj a detonat bomba acestei runde, reușind să se impună pentru a patra oară consecutiv pe terenul Rapidului. După o primă parte modestă, „șepcile roșii” au profitat de nesincronizările din defensiva adversă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapidul ratează astfel șansa de a urca pe prima poziție în clasament, în timp ce echipa antrenată de Cristiano Bergodi face încă un pas important în ceea ce privește prezența în play-off.

Rapid – ‘U’ Cluj 0-2

Final de meci! 

Min. 88: Ce ocazie pentru Rapid! Petrila este blocat excelent de Gertmonas.

Min. 85: GOL! Dan Nistor transformă de la punctul cu var.

Reclamă
Reclamă

Min. 83: Penalty pentru U Cluj! Mendy a fost faultat în careu de Aioani!

Min. 69: Mare ocazie de gol pentru U Cluj! Aioani scoate senzațional șutul lui Aioani.

Min. 67: GOL! Ardelenii dau lovitura prin Mendy, care era singur la bara a doua.

Bărbat, legat şi bătut până la leşin. Agresorii au scăpat doar cu control judiciar şi brăţări electoniceBărbat, legat şi bătut până la leşin. Agresorii au scăpat doar cu control judiciar şi brăţări electonice
Reclamă

Min. 60: Șansă mare de gol pentru giuleșteni! Christensen primește o minge excelentă de la Alex Dobre, dar trage slab din interiorul careului.

Min. 51: Ocazie importantă de gol pentru Rapid! Alex Dobre preia pe piept în careu, dar trage dezamăgitor.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 36: Șansă de 1-0 pentru ardeleni! Drammeh șutează din marginea careului, mingea este deviată și ajunge în brațele lui Aioani.

Min. 34: Acțiune finalizată de echipa lui Costel Gâlcă. Grameni trage cu piciorul stâng, pe lângă poarta adversă.

Min. 25: Meci închis până acum pe Giulești! Gruparea alb-vișinie nu a produs pericol la poarta lui Gertmonas.

Min. 8: Mare ocazie de gol pentru echipa lui Cristiano Bergodi! Ovidiu Bic șutează pe lângă poartă.

Min. 1: Start de meci pe Giulești!

  • Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Dobre, Paraschiv, Moruțan. Rezerve: Iliev, S. Popa, Sălceanu, Keita, Vulturar, G. Gheorghe, A. Șucu, Petrila, Hazrollaj, Jambor, Koljic. Antrenor: Constantin Gâlcă
  • U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu – Codrea, Drammeh – Macalou, Bic, Gheorghiță – Trică. Rezerve: Lefter, Chinteș, Coubiș, Toșca, Gomes, Simion, Murgia, Bota, Nistor, Mendy, Fabry, Taiwo. Antrenor: Cristiano Bergodi

De partea cealaltă, U Cluj are 36 de puncte, fiind pe locul 7, la egalitate cu Oţelul, echipa care ocupă ultima poziţie care duce în play-off şi pentru care luptă şi UTA, CFR sau FCSB.

Revenind la Rapid, acesta va fi meciul în care Olimpiu Moruţan va debuta pe Giuleşti. El a adunat deja primele minute pentru Rapid, în duelul cu UTA, fiind decisiv la golul victoriei feroviarilor.

“Da, sunt șanse ca Moruțan să fie titular, cum și alții pot să apară în primul 11. V-am spus, Moruțan e un jucător valoros pentru noi, dar el a demonstrat că poate să schimbe multe momente în joc și are calitate foarte mare”, a spus Gâlcă, la conferinţa de presă.

Rapid merge bine pe teren propriu

Pe teren propriu, Rapid a înregistrat şapte victorii, două egaluri şi două eşecuri. De partea cealaltă, U Cluj vine după 8 etape în care a suferit o singură înfrângere, 0-1 cu Dinamo.

În meciul tur, U Cluj şi Rapid au terminat la egalitate, 0-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Iulian cade secerat la pământ. Filmul tragediei din Botoşani
Observator
Momentul în care Iulian cade secerat la pământ. Filmul tragediei din Botoşani
Cine este iubita lui Cătălin Cîrjan. Imagine rară cu Evelyn
Fanatik.ro
Cine este iubita lui Cătălin Cîrjan. Imagine rară cu Evelyn
21:34
Bayern Munchen, al doilea pas greșit la rând în Bundesliga. Bavarezii, doar egal cu nou-promovata Hamburg
21:30
Alverca – Estrela Amadora LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:30). Ianis Stoica e titular
21:17
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic LIVE TEXT (10:30). Duel istoric în finala de la Australian Open. Cum arată cifrele
21:04
VideoJurnal Antena Sport | Au ordin să câștige
20:58
VideoJurnal Antena Sport | Scump, dom’le, scump
20:55
Pleacă Mario Tudose de la FC Argeș? Răspunsul fotbalistului, după 0-1 cu UTA: „Cam atât”
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 5 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 6 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate