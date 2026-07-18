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Remarca făcută de Verstappen după ce a terminat pe 2 în calificările din MP al Belgiei: „Foarte interesant”

Andrei Nicolae Publicat: 18 iulie 2026, 20:03

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Remarca făcută de Verstappen după ce a terminat pe 2 în calificările din MP al Belgiei: „Foarte interesant

Max Verstappen, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

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Max Verstappen a acordat o reacție la cald după ce a încheiat pe locul 2 în calificările din Marele Premiu al Belgiei. Olandezul i-a mulțumit colegului său de la Red Bull, Isack Hadjar, pentru ajutorul oferit în Q3, după care a remarcat faptul că va pleca dintr-o poziție fruntașă pe circuitul Spa-Francorchamps.

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Calificările Marelui Premiu al Belgiei s-au încheiat cu Antonelli terminând pe primul loc și obținând al șaselea pole-position din acest sezon. Tânărul italian a fost urmat de Max Verstappen și de Lando Norris în Q3, însă britanicul are o penalizare de 10 poziții pentru că și-a schimbat unitatea de putere, motiv pentru care va pleca de pe 13, iar George Russell va pleca din P3.

Max Verstappen, mulțumit de P2-ul obținut în MP al Belgiei

După cele trei sesiuni de calificări de sâmbătă, Antonelli, Verstappen și Norris au acordat clasicele reacții la cald, iar olandezul și-a început discursul mulțumindu-i lui Isack Hadjar. Colegul cvadruplului campion mondial știa că va pleca din spatele grilei din cauza unei penalizări asumate, motiv pentru care Q3 l-a ajutat pe pilotul batav să obțină un timp cât mai bun permițându-i să plece din spatele său pentru a avea un „boost” de viteză.

În plus, Verstappen s-a arătat fericit pentru ce a reușit să facă, deși a menționat că nu știe cum va decurge cursa de duminică.

Eu nu aș sta aici pentru acest interviu dacă nu era Hadjar. Evident, m-a ajutat. El avea deja acea penalizare, știa că va pleca din coada grilei, așa că s-a sacrificat. O să fie foarte interesant mâine când mă voi uita în oglinzi și voi vedea foarte multă lume în spatele meu.

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Weekend-ul nu a fost unul care a curs așa liniar. De aceea sunt foarte fericit pentru rezultatul din calificări. Avem rezultate bune pe stinturile lungi de cursă, dar nu se știe ce se întâmplă în Grand Prix„, a spus Verstappen după calificări.

Cursa Marelui Premiu al Belgiei va avea loc duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY.

Top 10 în ordinea plecărilor în Grand Prix-ul Belgiei:

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  • 1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 2. Max Verstappen (Red Bull)
  • 3. George Russell (Mercedes)
  • 4. Charles Leclerc (Ferrari)
  • 5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  • 6. Oscar Piastri (McLaren)
  • 7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  • 8. Gabriel Bortoleto (Audi)
  • 9. Isack Hadjar (Red Bull)
  • 10. Liam Lawson (Racing Bulls)
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