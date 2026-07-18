Borja Iglesias, mesaj incredibil înainte de întâlnirea cu Donald Trump de la finala CM: „Nu vreau să ajung la închisoare!”

Atacantul spaniol Borja Iglesias, cunoscut pentru activismul său politic, a acceptat ideea de a da mâna cu preşedintele SUA, Donald Trump, în timpul finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 împotriva Argentinei, de duminică, cu condiţia ca totul „să se termine foarte repede”, după cum a declarat pentru o revistă locală, citată de AFP. Ultimul meci de la turneul final va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY duminică, de la 22:00.
Jucătorul echipei Celta Vigo, în vârstă de 33 de ani şi rezervă în lotul naţionalei, este cunoscut pentru poziţia sa fermă împotriva rasismului şi a homofobiei.
Ce a spus Borja Iglesias înainte de întâlnirea cu Donald Trump
Într-un interviu publicat, vineri, în revista spaniolă de fotbal „Panenka”, el a afirmat că va respecta protocolul FIFA, care include prezenţa lui Donald Trump, acesta urmând să înmâneze trofeul echipei câştigătoare, notează agerpres.ro.
„Nu vreau să ajung la închisoare (râde)”, a spus Iglesias. „Sper să-l salut într-un moment în care suntem cu toíi foarte fericiţi şi ca totul să se termine foarte repede, astfel încât să pot uita de acest lucru”.
„Nu cred că este momentul să stârnesc controverse. Oamenii ştiu exact care este poziţia mea. Mi-ar plăcea să fac multe lucruri, dar realitatea este că deşi lumea crede că sunt atotputernic, în fapt nu am suficientă putere pentru a aborda anumite probleme”, a continuat el.
În trecut, Iglesias a intrat în conflict, în special, cu preşedintele de atunci al Federaţiei spaniole de fotbal, Luis Rubiales, din cauza sărutului neconsimţit oferit jucătoarei Jenni Hermoso în 2023. De asemenea, el şi-a exprimat susţinerea faţă de protestele pro-palestiniene.
Fost campion mondial cu Spania, apel către Donald Trump: „Ajutor”. Motivul incredibil pentru care nu poate intra în SUA
Joan Capdevila, campion mondial în 2010 cu Spania, avea de gând să fie pe MetLife Stadium duminică, la finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei. Marele meci va începe la ora 22:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Din nefericire pentru acesta, el nu va putea călători la New York alături de copiii săi şi nu va putea fi alături de foştii săi coechipieri pentru a susţine naţionala condusă de Luis de la Fuente.
Motivul? În urmă cu 10 ani, Capdevila a fost în Iran pentru un meci, iar din acest motiv i-a fost interzis accesul pe tărâm american. Extrem de dezamăgit, campionul mondial din 2010 a făcut apel chiar la preşedintele Statelor Unite, pentru a rezolva această situaţie.
„Am nevoie de ajutor, Donald Trump! Tocmai mi s-a spus că nu pot călători la finala Cupei Mondiale cu copiii mei pentru că viza mea a fost respinsă. Mă poate ajuta cineva? Nu aveţi idee cât de nerăbdător eram să fiu acolo cu toţi coechipierii mei din 2010 pentru a susţine acum naţionala. Nu pot să cred că nu mă lasă în SUA şi că ratez un astfel de moment. Dacă ştie cineva cum se poate rezolva, voi fi veşnic recunoscător.
Mi-au anulat viza pentru că am jucat un meci în Iran în 2016, acum 10 ani. Aparent, dacă ai fost în Iran nu poţi intra în Statele Unite doar dacă ai o altă viză sau ceva de genul ăsta”, a declarat Joan Capdevilla, potrivit marca.com.
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