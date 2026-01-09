"Împrumută-l la Rapid, ajuţi şi naţionala". Mesaj direct pentru Dan Şucu, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty cu AC Milan - Antena Sport

Adrian Porumboiu a reacţionat după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în AC Milan – Genoa 1-1. Căpitanul naţionalei a trimis peste poartă de la punctul cu var, în minutul 90+9 al duelului de pe San Siro.

Nicolae Stanciu a fost trimis în teren în minutul 83 al partidei, el bifând astfel primul meci în Serie A după o pauză de patru luni.

Mesaj direct pentru Dan Şucu, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty cu AC Milan

Adrian Porumboiu a declarat că Dan Şucu ar trebui să-l împrumute pe Nicolae Stanciu la Rapid, în această iarnă. Fostul patron de la Vaslui consideră că un împrumut al mijlocaşului în Giuleşti ar ajuta şi naţionala, în vederea barajului cu Turcia din martie.

“Am urmărit meciul Milan-Genoa, mai ales că este Nicușor Stanciu la Genoa. Îmi pare foarte rău că el a ratat 11 m, dar mi-am adus imediat aminte că în 2012, în play-off-ul Europa League. Stanciu a înscris de la 11 m un gol lui Inter Milano chiar la aceeași poartă la care acum a ratat. A fost atunci 2-2. Antrenorul lui Stanciu a decis ca el să execute acum 11 m cu Milan, probabil cu gândul să îi dea încredere și mai mare în el.

Însă, e greu să te impui în Italia dacă joci ca boxerii doar câteva minute. În afară de Adi Mutu, Chivu și Ștefan Radu noi nu prea am avut alți fotbaliști români care să se impună în campionatul italian. Ultimii doi au fost fundași. Eu i-am spus lui Stanciu că o să îi fie greu în Italia, iar părerea mea este că Dan Șucu trebuie să fie un bun român până la capăt. Eu zic că Șucu trebuie să îl împrumute pe Stanciu la Rapid, se va ajuta și pe el să se lupte și mai bine la titlu cu Rapidul, dar va ajuta și naționala României. Nouă ne trebuie un Stanciu până la barajul din martie cu Turcia cu meciuri în picioare, nu doar așa cu câteva minute jucate pe meci prin Italia. În opinia mea Stanciu indiferent de situație este cel mai bun mijlocaș al României”, a declarat Adrian Porumboiu, conform prosport.ro.