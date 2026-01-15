Încep lucrările la stadionul de 100 de milioane de euro din Liga 1: "O zi memorabilă" - Antena Sport

FC Argeș a primit o veste foarte bună chiar înainte de reluarea campionatului. Lucrările pentru noul stadion “Nicolae Dobrin” pot începe, după ce amplasamentul șantierului a fost predat de către Compania Națională de Investiții către asocierea Construcții Erbașu și Terra Gaz Construct SRL.

România este marcată în acești ani de noi construcții sau renovări de stadioane, iar Piteștiul a intrat și el în acest circuit. Astăzi, 15 ianuarie, reprezentanți din cadrul clubului FC Argeș și primarul orașului au participat la evenimentul în urma căruia s-a dat startul lucrărilor pe șantier, potrivit comunicatul CNI.

Începe construcția stadionului “Nicolae Dobrin”

Stadionul celor de la FC Argeș este un proiect care va costa 100 de milioane de euro, iar termenul de execuție este de 26 de luni. Astfel, dacă toate lucrurile merg conform planului, atunci sunt șanse ca alb-violeții să aibă o nouă arenă în primăvara anului 2028.

Dani Coman, președintele clubului, s-a arătat încântat de vestea primită de la Compania Națională de Investiții și și-a exprimat dorința să fie alături de FC Argeș și atunci când arena va fi inaugurată:

“Într-adevăr, este o zi memorabilă pentru noi, argeșenii, dar și pentru tot fotbalul românesc. Mă bucur foarte mult că fac parte din acest proiect, că, în acest moment, sunt președintele clubului.