"Începem negocierile!" Gigi Becali mută pe piaţa transferurilor şi îl lasă pe Darius Olaru să plece de la FCSB: "Ăsta e Messi!" - Antena Sport

La finalul partidei, căpitanul de la FCSB a vorbit despre viitorul său și a spus că nu vrea să se gândească, cel puțin momentan, la un eventual transfer.

„Am vrut să câștigăm meciul de la început, mă bucur că am intrat în vacanță cu o victorie. Chiar nu știu, nu îmi vine în cap pe moment. Mă bucur, cel mai important lucru e că am obținut cele 3 puncte.

Mă gândeam să câștigăm cu 5-0, să fim pe primul loc. Suntem acolo, ne-am revenit, începutul nu a fost foarte bun, dar ne-am revenit.

Pentru noi a fost un an perfect, am câștigat campionatul, am avut rezultate bune în Europa, am mai fost și la EURO. Pentru mine a fost un an foarte bun. Acum trebuie să arătăm mult mai bine, avem o echipă bună.

(n.r. Viitorul?) Nu știu, vine vacanța, nu vreau să mă gândesc acum. Fiecare jucător își dorește să ajungă într-un campionat de top, dar nu vreau să mă gândesc la asta”, a spus Darius Olaru, la digisport.ro.