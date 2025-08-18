Jucătorul care i-a dat gol FCSB-ului în preliminariile Ligii Campionilor, transferat în Liga 1! Cu cine semnează - Antena Sport

Rafinha, pe numele său real Rafael Baldres Hermann, care a înscris în poarta FCSB-ului în meciul tur al campioanei României cu Inter Club d’Escaldes, semnează în Liga 1.

Rafinha a marcat golul campioanei Andorrei în minutul 65 al meciului tur dintre FCSB şi Inter Club d’Escaldes. Campioana României a învins-o cu 3-1 pe Inter Club d’Escaldes în prima manşă a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. Roş-albaştrii au tremurat la retur, fiind învinşi cu 2-1 de Inter Club d’Escaldes. Ambele partide au fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Rafinha semnează cu Petrolul

Potrivit gsp.ro, Rafinha (27 de ani) s-a înţeles cu Petrolul şi urmează să semneze un contract pe 2 ani cu “lupii galbeni”. El este cotat de către transfermarkt.com la 300.000 de euro.

Rafinha a mai fost dorit şi de o altă echipă din Liga 1, notează sursa citată, dar a preferat să meargă la Ploieşti.

Sezonul trecut, Rafinha a marcat 12 goluri în cele 27 de partide în care a evoluat în prima ligă din Andorra.