Jucătorul care i-a dat gol FCSB-ului în preliminariile Ligii Campionilor, transferat în Liga 1! Cu cine semnează - Antena Sport

Jucătorul care i-a dat gol FCSB-ului în preliminariile Ligii Campionilor, transferat în Liga 1! Cu cine semnează

Fotbal | Liga 1

Jucătorul care i-a dat gol FCSB-ului în preliminariile Ligii Campionilor, transferat în Liga 1! Cu cine semnează

Bogdan Stănescu Publicat: 18 august 2025, 22:30

Jucătorul care i-a dat gol FCSB-ului în preliminariile Ligii Campionilor, transferat în Liga 1! Cu cine semnează

Inter Club d'Escaldes, la meciul tur cu FCSB - Profimedia Images

Rafinha, pe numele său real Rafael Baldres Hermann, care a înscris în poarta FCSB-ului în meciul tur al campioanei României cu Inter Club d’Escaldes, semnează în Liga 1.

Rafinha a marcat golul campioanei Andorrei în minutul 65 al meciului tur dintre FCSB şi Inter Club d’Escaldes. Campioana României a învins-o cu 3-1 pe Inter Club d’Escaldes în prima manşă a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. Roş-albaştrii au tremurat la retur, fiind învinşi cu 2-1 de Inter Club d’Escaldes. Ambele partide au fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Rafinha semnează cu Petrolul

Potrivit gsp.ro, Rafinha (27 de ani) s-a înţeles cu Petrolul şi urmează să semneze un contract pe 2 ani cu “lupii galbeni”. El este cotat de către transfermarkt.com la 300.000 de euro.

Rafinha a mai fost dorit şi de o altă echipă din Liga 1, notează sursa citată, dar a preferat să meargă la Ploieşti.

Sezonul trecut, Rafinha a marcat 12 goluri în cele 27 de partide în care a evoluat în prima ligă din Andorra.

FCSB s-a chinuit în primele partide europene

FCSB va disputa play-off-ul Europa League împotriva echipei scoţiene Aberdeen. Campioana României are asigurată deja prezenţa într-o grupă principală europeană. Dacă va pierde “dubla” cu Aberdeen, va merge în grupa principală din Conference League.

După “dubla” surprinzător de disputată cu Inter Club d’Escaldes, din Andorra, FCSB a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor de o echipă mult mai slab cotată, Shkendija. Campioana Macedoniei de Nord a învins-o pe FCSB în ambele manşe, cu 1-0 în tur şi cu 2-1 în retur. FCSB – Shkendija 1-2 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

FCSB a avut prestaţii concludente, până acum, doar în “dubla” cu Drita, din Kosovo. Campioana României a învins formaţia din Kosovo cu scorul general de 6-3. În tur, FCSB a revenit de la 0-2, câştigând cu 3-2. La returul din Kosovo, campioana României nu i-a dat nicio şansă lui Drita. S-a impus clar, cu 3-1. Cisotti, Miculescu şi Politic au marcat pentru campioana României.

