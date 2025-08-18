Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce se întâmplă cu Mamadou Thiam? Anunțul făcut de Ioan Ovidiu Sabău: "Normal că sunt speculații" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce se întâmplă cu Mamadou Thiam? Anunțul făcut de Ioan Ovidiu Sabău: “Normal că sunt speculații”

Ce se întâmplă cu Mamadou Thiam? Anunțul făcut de Ioan Ovidiu Sabău: “Normal că sunt speculații”

Andrei Nicolae Publicat: 18 august 2025, 22:23

Comentarii
Ce se întâmplă cu Mamadou Thiam? Anunțul făcut de Ioan Ovidiu Sabău: Normal că sunt speculații

Mamadou Thiam, în timpul unui meci / Sport Pictures

Mamadou Thiam a fost asociat în ultimele zile cu o plecare de la Universitatea Cluj, iar atacantul și-ar forța și el plecarea. Înaintea partidei cu Farul de luni seara, antrenorul “șepcilor roșii”, Ioan Ovidiu Sabău, a anunțat că jucătorul de 30 de ani nu a mai venit la club de vineri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Thiam nu s-a aflat în lotul lui “U” pentru duelul de la Ovidiu contra formației lui Ianis Zicu.

Ioan Ovidiu Sabău: “Conducerea va trebui să soluționeze”

Mamadou Thiam e pe picior de plecare de la Universitatea Cluj, după ce în ultima perioadă au apărut din ce în ce mai multe speculații privind un transfer de la echipa lui Sabău. Președintele ardelenilor, Radu Constantea, a confirmat și el că senegalezul este dorit în străinătate.

Inclusiv FCSB a fost asociată cu aducerea lui Thiam, însă Gigi Becali a infirmat rapid aceste zvonuri. Deși campioana României nu îl vrea pe fotbalistul african, el ar vrea să plece de la “U”, aspect confirmat de acțiunile sale.

Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că atacantul său nu s-a mai prezentat la antrenamente de vineri și că așteaptă ca situația să fie rezolvată de șefii clubului.

Reclamă
Reclamă

Când lipsește de la antrenament și nu se mai prezintă, normal că sunt speculații El nu a mai venit. Am înțeles că a avut discuții cu cei din conducere.

De vineri nu s-a mai prezentat la echipă. De Thiam vorbesc. Conducerea va trebui să soluționeze această problemă. N-aș vrea să detaliez. Probabil că vor fi anumite explicații din partea conducerii.

Macalou nu a plecat nicăieri, este la echipă, se antrenează. Au fost alte probleme, dar va fi la dispoziția mea. La următorul joc va fi disponibil“, a spus antrenorul clujenilor, potrivit Digi Sport.

"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
Observator
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
Fanatik.ro
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
23:21
VideoVedeta lui FC Porto, Samu Aghehowa, s-a “rupt” în meciul cu Gil Vicente şi a început să plângă în hohote
23:15
LIVE VIDEOGil Vicente – Porto 0-1. Gazdele au ratat o ocazie marie pe finalul primei reprize
23:07
“O greşeală intenţionată” Mihai Stoica a spus de ce FCSB nu a învins Rapidul: “Un meci stricat de un jucător”
22:54
Carlos Alcaraz, campion la Cincinnati după abandonul lui Jannik Sinner. Finală încheiată în 22 de minute
22:30
Jucătorul care i-a dat gol FCSB-ului în preliminariile Ligii Campionilor, transferat în Liga 1! Cu cine semnează
22:11
LIVE TEXTFarul – U Cluj 0-1. Mikanovic a deschis scorul din pasa lui Gheorghiţă! Iulian Cristea a fost eliminat
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 3 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 4 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 5 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 6 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”