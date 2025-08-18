Ce se întâmplă cu Mamadou Thiam? Anunțul făcut de Ioan Ovidiu Sabău: "Normal că sunt speculații" - Antena Sport

Mamadou Thiam a fost asociat în ultimele zile cu o plecare de la Universitatea Cluj, iar atacantul și-ar forța și el plecarea. Înaintea partidei cu Farul de luni seara, antrenorul “șepcilor roșii”, Ioan Ovidiu Sabău, a anunțat că jucătorul de 30 de ani nu a mai venit la club de vineri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Thiam nu s-a aflat în lotul lui “U” pentru duelul de la Ovidiu contra formației lui Ianis Zicu.

Ioan Ovidiu Sabău: “Conducerea va trebui să soluționeze”

Mamadou Thiam e pe picior de plecare de la Universitatea Cluj, după ce în ultima perioadă au apărut din ce în ce mai multe speculații privind un transfer de la echipa lui Sabău. Președintele ardelenilor, Radu Constantea, a confirmat și el că senegalezul este dorit în străinătate.

Inclusiv FCSB a fost asociată cu aducerea lui Thiam, însă Gigi Becali a infirmat rapid aceste zvonuri. Deși campioana României nu îl vrea pe fotbalistul african, el ar vrea să plece de la “U”, aspect confirmat de acțiunile sale.

Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că atacantul său nu s-a mai prezentat la antrenamente de vineri și că așteaptă ca situația să fie rezolvată de șefii clubului.