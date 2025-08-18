Carlos Alcaraz, campion la Cincinnati după abandonul lui Jannik Sinner. Finală încheiată în 22 de minute - Antena Sport

Carlos Alcaraz a cucerit titlul de la Cincinnati, după ce finala cu Jannik Sinner care se anunța una extrem de spectaculoasă s-a încheiat după doar 22 de minute. Italianul a acuzat probleme și nu a mai putut continua meciul din SUA, astfel că totul s-a încheiat din primul set.

Alcaraz a ținut să își exprime părerea de rău cu privire la ce s-a întâmplat și a scris pe cameră după meci mesajul “Scuze, Jannik“.

Alcaraz, campion la Cincinnati după abandonul lui Sinner

Duelul de pe hard-ul american a început perfect pentru iberic, care a făcut break-ul încă din primul meci. Sinner dădea semne că nu se simte foarte bine, însă a continuat să joace.

Alcaraz a continuat să își domine marele rival și a dus scorul din primul set la 5-0, moment în care italianul și-a chemat doctorul și fizioterapeutul. Acela a fost momentul în care liderul mondial a decis să abandoneze meciul și să încheie partida după doar 22 de minute pentru a nu mai forța, fără să fie știut momentan motivul medical care l-a făcut să renunțe.

