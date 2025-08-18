Carlos Alcaraz, campion la Cincinnati după abandonul lui Jannik Sinner. Finală încheiată în 22 de minute - Antena Sport

Carlos Alcaraz a cucerit titlul de la Cincinnati, după ce finala cu Jannik Sinner care se anunța una extrem de spectaculoasă s-a încheiat după doar 22 de minute. Italianul a acuzat probleme și nu a mai putut continua meciul din SUA, astfel că totul s-a încheiat din primul set.
Alcaraz a ținut să își exprime părerea de rău cu privire la ce s-a întâmplat și a scris pe cameră după meci mesajul “Scuze, Jannik“.
Alcaraz, campion la Cincinnati după abandonul lui Sinner
Duelul de pe hard-ul american a început perfect pentru iberic, care a făcut break-ul încă din primul meci. Sinner dădea semne că nu se simte foarte bine, însă a continuat să joace.
Alcaraz a continuat să își domine marele rival și a dus scorul din primul set la 5-0, moment în care italianul și-a chemat doctorul și fizioterapeutul. Acela a fost momentul în care liderul mondial a decis să abandoneze meciul și să încheie partida după doar 22 de minute pentru a nu mai forța, fără să fie știut momentan motivul medical care l-a făcut să renunțe.
Jannik Sinner retires from the Cincinnati final against Carlos Alcaraz.
Wow.
Really awful to see this… wonder if it’s just the heat or if he’s dealing with illness.
Hopefully he’s 100% for the US Open. ❤️🩹 pic.twitter.com/hbZWqohE5J
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2025
În urma victoriei obținute într-un mod nedorit, Alcaraz a ajuns la opt titluri de Masters în întreaga carieră. În plus, victoria de la Cincinnati lansează o miză uriașă între cei doi înainte de US Open 2025, pentru că dacă va încheia turneul de la Flushing Meadows mai bine decât Sinner, atunci va reveni pe primul loc în ierarhia ATP. Astfel, o eventuală finală între cei doi ar putea stabili cine va ocupa “fotoliul” de lider mondial.
Carlos Alcaraz signs the camera for Jannik Sinner after he retired from their match in the Cincinnati final:
“Sorry Jannik ☹️” pic.twitter.com/EnGGBFzAYR
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2025