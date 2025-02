„Incredibil să joci pe un aşa teren” Adrian Şut, supărat după Petrolul - FCSB 0-0: „Vrem să câştigăm tot” - Antena Sport

Cipriotul a vorbit despre fazele de arbitraj care au dus la anularea golului marcat în minutul 38 de David Miculescu.

Cu toate că roş-albaștrii au reușit doar o remiză la Ploiești, Elias Charalambous a văzut partea plină a paharului.

„Am știut că va fi un meci greu. În prima repriză, am controlat meciul, am marcat prin Miculescu, n-a fost validat, ei spun că a fost fault. În repriza a doua a fost un meci mai deschis, am încercat să marcăm iar.

Arbitrul a dat ofsaid, dar e posibil să fi fost penalty acolo. Nu decide campionatul rezultatul acesta, am luat un punct. Voi puteți spune mai multe despre acea fază a golului nevalidat”, a declarat antrenorul campioanei en-titre.