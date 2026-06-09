Florentin Petre rupe tăcerea după plecarea de la Dinamo. Motivul pentru care nu mai continuă + Ce planuri are

Florentin Petre, cel care a fost antrenor secund al lui Zeljko Kopic în ultimul sezon, a decis să nu mai continue la formaţia bucureştenă după ce tehnicianul croat s-a despărţit de trupa alb-roşie.
Acesta a rupt acum tăcerea şi a dezvăluit motivele din spatele plecării sale de la echipa unde a făcut istorie ca jucător.
Florentin Petre dezvăluie cum s-a produs plecarea sa de la Dinamo
Petre spune că nu a luat în calcul să mai rămână după ce Zeljko Kopic a decis că nu mai continuă la Dinamo, asta pentru că noul antrenor o să vină cu propriul staff şi nu ar fi în regulă situaţia. Acesta recunoaşte că-şi doreşte să colaboreze în continuat cu tehnicianul croat, însă momentan nimic nu e stabilit.
“Normal că este destul de greu. A fost o perioadă frumoasă, în care am făcut rezultate foarte bune cu toţii. De la conducerea administrativă până la maseur. Asta este viaţa, mergem mai departe. Cu siguranţă mă voi întoarce, mai devreme sau mai târziu, pentru că inima şi sufletul îmi rămân la Dinamo. O să vedem ce va fi. Până atunci, sunt în vacanţă, mă bucur de aceste momente. Au fost doi ani de muncă extraordinar de mari şi de grei, aşa că până la următoarea oportunitate mă relaxez.
(n.r. dacă o să colaboreze în continuare cu Kopic) Îmi doresc din toată inima să rămânem împreună. Toată lumea a văzut că am format, alături de tot staff-ul, o echipă puternică la Dinamo. Între noi s-a legat o prietenie specială şi de foarte multe ori deciziile pe care le-am luat au făcut rapid diferenţa.
A fost decizia noastră, a tuturor. Nu este vorba de propuneri. Oamenii din club mă iubesc, asta am simţit. Andrei Nicolescu, toată lumea, tot ce înseamnă Dinamo m-a respectat şi mă respectă. Este decizia noastră. Era imposibil să rămân. În primul rând, noul antrenor va veni cu stafful lui şi eu doar asta ştiu să fac, să antrenez. Am decis totul cu familia mea, cu soţia… şi în momentul în care Kopa va termina contractul am spus că şi eu îl voi termina.”, a spus Florentin Petre.
Rămâne Florentin Petre în Liga 1?
În ultimele zile, a apărut informaţia cum că Florentin Petre ar putea să meargă la UTA, ca antrenor secund al lui Adrian Mihalcea, însă acesta dezminte acum totul.
“Nu, cu mine nu a fost nicio discuţie. Nu se pune problema să merg la UTA Arad, mi-a dat un prieten un articol. UTA Arad este o echipă frumoasă, cu stadion nou, cu mulţi fani, dar nu s-a pus problema. Poate au discutat ei între ei acolo, dar cu mine nu”, a conchis Florentin Petre pentru Fanatik.
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