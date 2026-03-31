Home | Fotbal | Liga 1 | Ioan Andone, previziune teribilă pentru Dinamo: “Nu o văd bine”! Ce a spus despre George Puşcaş

Ioan Andone, previziune teribilă pentru Dinamo: “Nu o văd bine”! Ce a spus despre George Puşcaş

Bogdan Stănescu Publicat: 31 martie 2026, 16:50

Comentarii
Ioan Andone, previziune teribilă pentru Dinamo: Nu o văd bine! Ce a spus despre George Puşcaş

Ioan Andone / Hepta

Fostul jucător şi antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone (66 de ani), consideră că, în cazul în care “câinii” nu vor rezolva problema atacantului, nu vor emite pretenţii în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andone crede că pe George Puşcaş “câinii” pot miza doar 15-20 de minute. Puşcaş a debutat cu gol în amicalul Dinamo – CS Dinamo 3-1, dar a fost schimbat la câteva minute de la reuşită. Atacantul a simţit o durere, iar Kopic a preferat să nu rişte.

Ioan Andone, avertisment pentru Dinamo! Dacă nu va rezolva problema atacantului, echipa lui Kopic nu va putea emite pretenţii în play-off

“Lui Pușcaș îi trebuie minimum patru luni de pregătire, minimum jumătate din perioada în care nu s-a antrenat colectiv, ca să intre într-o formă bună și să nu se accidenteze.

Le lipsesc atacanții (n.r. celor de la Dinamo). Să sperăm că Pușcaș poate juca 15-20 de minute, să fie al doilea vârf acolo, să își revină și Karamoko. Fără ăștia nu o văd bine pe Dinamo”, a declarat Ioan Andone, potrivit sport.ro.

În primele două partide din play-off, pe care Dinamo le-a pierdut, 1-2 cu Rapid şi 0-1 cu Universitatea Craiova, Kopic nu a contat pentru postul de atacant central decât pe Alex Pop şi Alberto Soro, care e o improvizaţie a croatului acolo. Soro e, de regulă, mijlocaş.

Reclamă
Reclamă

Accidentarea lui Karamoko a cam lăsat-o descoperită pe Dinamo. “Câinii” sunt în criză, având 5 înfrângeri la rând în Liga 1. Ei ocupă ultimul loc din play-off, cu 26 de puncte. U Cluj şi Craiova, care sunt pe primele două locuri, au 33 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cadavrul mumificat al unui român, găsit într-un fost sanatoriu din Italia. Bărbatul avea 54 de ani
Observator
Cadavrul mumificat al unui român, găsit într-un fost sanatoriu din Italia. Bărbatul avea 54 de ani
Acesta e primul 11 al României în amicalul cu Slovacia. A fost anunțat de Horia Ivanovici cu mai mult de 24 de ore înainte de meci! Update exclusiv
Fanatik.ro
Acesta e primul 11 al României în amicalul cu Slovacia. A fost anunțat de Horia Ivanovici cu mai mult de 24 de ore înainte de meci! Update exclusiv
18:42

Victorie pentru Bernadette Szocs la debutul la Cupa Mondială! Eduard Ionescu, învins de liderul mondial! Rezultatele românilor
18:38

România U21 – San Marino U21 LIVE SCORE (19:00). Tricolorii caută un nou succes în preliminariile CE 2027
18:28

Demisie anunţată înainte de meciul Slovacia – România: “Am primit o ofertă”
18:15

E gata! Radu Drăgușin are un nou antrenor la Tottenham. Anunțul făcut de Fabrizio Romano
18:14

Neluțu Varga a făcut anunțul momentului! Ce se întâmplă cu CFR Cluj: „În ciuda tuturor celor care ne vor răul”
17:57

Salariul uriaş pe care Răzvan Burleanu l-ar încasa. E la fel de bine ca Raţiu, la Rayo!
Vezi toate știrile
1 Doi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine sunt 2 Prima plecare de la FCSB. Mirel Rădoi a decis să renunţe la jucătorul de naţională 3 A refuzat FRF! Fostul antrenor de la FCSB i-a spus “NU” lui Burleanu: “Mie mi s-a propus” 4 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită” 5 Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia 6 Bogdan Vătăjelu a revenit în România după doi ani și a semnat
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”