Ioan Andone, previziune teribilă pentru Dinamo: “Nu o văd bine”! Ce a spus despre George Puşcaş

Fostul jucător şi antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone (66 de ani), consideră că, în cazul în care “câinii” nu vor rezolva problema atacantului, nu vor emite pretenţii în play-off.

Andone crede că pe George Puşcaş “câinii” pot miza doar 15-20 de minute. Puşcaş a debutat cu gol în amicalul Dinamo – CS Dinamo 3-1, dar a fost schimbat la câteva minute de la reuşită. Atacantul a simţit o durere, iar Kopic a preferat să nu rişte.

“Lui Pușcaș îi trebuie minimum patru luni de pregătire, minimum jumătate din perioada în care nu s-a antrenat colectiv, ca să intre într-o formă bună și să nu se accidenteze.

Le lipsesc atacanții (n.r. celor de la Dinamo). Să sperăm că Pușcaș poate juca 15-20 de minute, să fie al doilea vârf acolo, să își revină și Karamoko. Fără ăștia nu o văd bine pe Dinamo”, a declarat Ioan Andone, potrivit sport.ro.

În primele două partide din play-off, pe care Dinamo le-a pierdut, 1-2 cu Rapid şi 0-1 cu Universitatea Craiova, Kopic nu a contat pentru postul de atacant central decât pe Alex Pop şi Alberto Soro, care e o improvizaţie a croatului acolo. Soro e, de regulă, mijlocaş.