Ioan Andone, previziune teribilă pentru Dinamo: “Nu o văd bine”! Ce a spus despre George Puşcaş

Fostul jucător şi antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone (66 de ani), consideră că, în cazul în care “câinii” nu vor rezolva problema atacantului, nu vor emite pretenţii în play-off.
Andone crede că pe George Puşcaş “câinii” pot miza doar 15-20 de minute. Puşcaş a debutat cu gol în amicalul Dinamo – CS Dinamo 3-1, dar a fost schimbat la câteva minute de la reuşită. Atacantul a simţit o durere, iar Kopic a preferat să nu rişte.
Ioan Andone, avertisment pentru Dinamo! Dacă nu va rezolva problema atacantului, echipa lui Kopic nu va putea emite pretenţii în play-off
“Lui Pușcaș îi trebuie minimum patru luni de pregătire, minimum jumătate din perioada în care nu s-a antrenat colectiv, ca să intre într-o formă bună și să nu se accidenteze.
Le lipsesc atacanții (n.r. celor de la Dinamo). Să sperăm că Pușcaș poate juca 15-20 de minute, să fie al doilea vârf acolo, să își revină și Karamoko. Fără ăștia nu o văd bine pe Dinamo”, a declarat Ioan Andone, potrivit sport.ro.
În primele două partide din play-off, pe care Dinamo le-a pierdut, 1-2 cu Rapid şi 0-1 cu Universitatea Craiova, Kopic nu a contat pentru postul de atacant central decât pe Alex Pop şi Alberto Soro, care e o improvizaţie a croatului acolo. Soro e, de regulă, mijlocaş.
Accidentarea lui Karamoko a cam lăsat-o descoperită pe Dinamo. “Câinii” sunt în criză, având 5 înfrângeri la rând în Liga 1. Ei ocupă ultimul loc din play-off, cu 26 de puncte. U Cluj şi Craiova, care sunt pe primele două locuri, au 33 de puncte.
- Neluțu Varga a făcut anunțul momentului! Ce se întâmplă cu CFR Cluj: „În ciuda tuturor celor care ne vor răul”
- FCSB a dat un “tun” financiar în 2025. Venituri-record înregistrate de roș-albaștri în comparație cu ultimii ani
- Surpriza din lotul lui Mircea Lucescu, ofertă de la o fostă campioană din Europa. Clubul a confirmat: “La vară”
- Rapid reuşeşte două “transferuri” de la CFR Cluj. Bilaşco nu vine singur în Giuleşti
- A revenit la antrenamentele Rapidului după 276 de zile. Anunțul făcut de giuleșteni