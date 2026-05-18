Florin Bratu se pregătește să preia o echipă cu tradiție în Liga 1

Stjepan Tomas este ca și demis de la Oțelul Galați.

Antrenorul croat a fost numit în martie în locul lui Laszlo Balint, dar nu a reușit să aducă rezultatele așteptate de conducere.

Potrivit gsp.ro, Florin Bratu e principalul favorit să preia pe Oțelul Galați. Antrenorul lui Metaloglobus a mai antrenat la CS Dinamo, în Liga 2, în acest sezon.

Florin Bratu poate spune că este pregătit pentru Liga 1. El a mai activat până acum la FC Dinamo, România U18, CS Tunari, Aerostar, Concordia Chiajna, România U21, Karmiotissa și CS Dinamo.