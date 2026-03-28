Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo – CS Dinamo 3-1. George Puşcaş a marcat la debut! Autorii celorlalte goluri înscrise de echipa lui Kopic

Dinamo – CS Dinamo 3-1. George Puşcaş a marcat la debut! Autorii celorlalte goluri înscrise de echipa lui Kopic

Bogdan Stănescu Publicat: 28 martie 2026, 13:46

Comentarii
Dinamo – CS Dinamo 3-1. George Puşcaş a marcat la debut! Autorii celorlalte goluri înscrise de echipa lui Kopic

George Puşcaş în amicalul cu CS Dinamo / Facebook Dinamo

Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, cu scorul de 3-1, echipa CS Dinamo, într-un meci amical disputat la Săftica.

Golurile echipei din Liga 1 au fost marcate de Danny Armstrong, Alexandru Pop şi George Puşcaş. Puşcaş a fost introdus pe teren în minutul 62 şi a înscris ultimul gol al meciului în minutul 75. La doar câteva minute după ce a marcat, Kopic a decis să îl schimbe pe Puşcaş, care a acuzat o durere. Nu ar fi nimic de îngrijorat, dar Kopic l-a schimbat preventiv. Atacantul s-a tot confruntat cu probleme medicale în ultima vreme.

Dinamo – CS Dinamo 3-1

Pentru CS Dinamo a marcat Mbanga.

Dinamo a început cu echipa: Roșca – Ikoko, Toader, Opruț, Țicu – Soro, A. Mărginean, Cîrjan (căpitan) – Caragea, Al. Pop, Armstrong. Rezerve au fost Honceru, Beckett, Ciubotaru, Gnahore, Oancea, Creangă, Gavrilă, Sivis, Pușcaș, Ngiuwu.

Tot sâmbătă, UTA Arad a învins CS Dumbrăviţa, scor 2-0, prin golurile marcate de Alin Roman şi David Ciubăncan.

Dinamo aşteaptă ca Puşcaş să debuteze într-un meci oficial în tricoul “câinilor” după pauza generată de meciurile echipelor naţionale. “Câinii” s-au confruntat cu mari probleme în compartimentul ofensiv după accidentarea lui Karamoko. Alex Pop şi improvizaţia Alberto Soro au fost singurele variante de vârf de atac pentru Kopic în primele două jocuri pierdute de Dinamo în play-off, 1-2 cu Rapid şi 0-1 cu Universitatea Craiova.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și
Cele mai citite
