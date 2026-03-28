Dinamo – CS Dinamo 3-1. George Puşcaş a marcat la debut! Autorii celorlalte goluri înscrise de echipa lui Kopic

Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, cu scorul de 3-1, echipa CS Dinamo, într-un meci amical disputat la Săftica.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golurile echipei din Liga 1 au fost marcate de Danny Armstrong, Alexandru Pop şi George Puşcaş. Puşcaş a fost introdus pe teren în minutul 62 şi a înscris ultimul gol al meciului în minutul 75. La doar câteva minute după ce a marcat, Kopic a decis să îl schimbe pe Puşcaş, care a acuzat o durere. Nu ar fi nimic de îngrijorat, dar Kopic l-a schimbat preventiv. Atacantul s-a tot confruntat cu probleme medicale în ultima vreme.

Pentru CS Dinamo a marcat Mbanga.

Dinamo a început cu echipa: Roșca – Ikoko, Toader, Opruț, Țicu – Soro, A. Mărginean, Cîrjan (căpitan) – Caragea, Al. Pop, Armstrong. Rezerve au fost Honceru, Beckett, Ciubotaru, Gnahore, Oancea, Creangă, Gavrilă, Sivis, Pușcaș, Ngiuwu.

Tot sâmbătă, UTA Arad a învins CS Dumbrăviţa, scor 2-0, prin golurile marcate de Alin Roman şi David Ciubăncan.