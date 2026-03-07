Valeriu Iftime a dezvăluit motivul pentru care l-a demis pe Leo Grozavu: „Parcă era circ”. Cine îl va înlocui - Antena Sport

Valeriu Iftime a dezvăluit motivul pentru care l-a demis pe Leo Grozavu de la Botoșani. Patronul moldovenilor a transmis că echipa ar fi retrogradat, după ratarea play-off-ului, dacă nu ar fi decis să schimbe antrenorul.
Iftime a subliniat că între Grozavu și jucătorii de la Botoșani era deja o ruptură, aceștia considerând că antrenorul e prea sever.
Valeriu Iftime a dezvăluit motivul pentru care l-a demis pe Leo Grozavu
De asemenea, Valeriu Iftime a dezvăluit că jucătorii erau extrem de nemulțumiți de Leo Grozavu și chiar luau în calcul să nu se mai antreneze, considerând că ședințele de pregătire ale antrenorului erau un adevărat „circ”.
„Știm cu toții, n-am inventat-o eu, când o echipă are rezultate proaste, nu mai poate face nimic decât dacă schimbi antrenorul. În 8 etape să faci 3 puncte, e inacceptabil pentru oricine, atât pentru proprietarul clubului, cât și pentru antrenor. Cum să facem? Dăm afară toți jucătorii? Leo spunea că nu se antrenează și s-a creat o lipsă de chimie între antrenor și jucători, o ruptură.
O lipsă de încredere, el spunea că nu se mai antrenau, jucătorii considerau că e prea sever. Dacă băteam la Galați, se putea schimba totul. Obiectivul era salvarea de la retrogradare. După ce echipa a început să joace bine, ne-am ambalat cu toții. Dacă nu-l schimbam acum, noi retrogradam. Uitați-vă la Sepsi, anul trecut. Mi se părea că nu mai poate juca echipa.
Jucătorii spuneau că nu mai vin la echipă, că parcă vin la circ. Am vorbit cu Leo: `Dacă vrei rămâi, dar să văd dacă te poți descurca cu ăștia`. Dacă nu eram prieten cu Leo, îl schimbam din ianuarie, dar mă făceau nebun toți. Vă spun sincer, dacă îl schimbam pe Leo în ianuarie, eram în play-off 100%”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.
Valeriu Iftime a anunțat faptul că Marius Croitoru îl va înlocui pe Leo Grozavu, urmând să-și înceapă al treilea mandat pe banca celor de la Botoșani.
„Mâine îl numim pe antrenor. Pe spaniol l-au urmărit din asociația mea, e pe primul loc în Andorra și nu vine acum, din vară poate veni. Eu caut acum un om care să știe rețeta noastră. Croitoru, știți, că 3 ani am jucat cel mai frumos fotbal cu el și făcea 42 de puncte. A plecat, ne-am scăldat într-o zonă de lipsă de rezultate. Acum ce să facem cu el? Vine, e și flămând, nu are oferte, flămând de fotbal, are licență PRO”, a mai spus Valeriu Iftime.
