Gigi Becali, sfătuit să transfere patru jucători la FCSB. Posturile care trebuie acoperite: „O să coste” - Antena Sport

Gigi Becali, sfătuit să transfere patru jucători la FCSB. Posturile care trebuie acoperite: „O să coste”

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 10:30

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali a fost sfătuit să transfere patru jucători la FCSB, după ratarea play-off-ului. Giovanni Becali a transmis că roș-albaștrii au nevoie de întăriri pentru sezonul viitor, după dezastrul din actuala stagiune.

Impresarul este de părere că Gigi Becali trebuie să aducă sub comanda lui Elias Charalambous un mijlocaș, doi fundași centrali și un fundaș stânga.

Gigi Becali, sfătuit să transfere patru jucători la FCSB

Giovanni Becali a mai declarat că aceste mutări ar urma să-l coste o sumă importantă de bani pe Gigi Becali. Impresarul a transmis și că plecarea lui Adrian Șut, din iarnă, a cântărit enorm în vederea șanselor de calificare ale FCSB-ului în play-off.

„Cred că dacă câștigă ultimul meci și vede cam cine ar fi a 8-a cu care face baraj la final, începe să vorbească. Și după cu a 3-a sau a 4-a, în funcție de Cupă… Asta e, mai are o șansă. E fotbal, el încă e în cărți. El ia locul 7 fără probleme. Acum trebuie să se intereseze cine ar fi locul 8. Joacă barajul, bate și intră iar unde a fost.

Eu spun că între timp el trebuie să facă rost de jucători, de 4-5 jucători. Gigi trebuie să își ia 4-5 jucători importanți. Plecarea lui Șut a lăsat un loc acolo. Un mijlocaș, un fundaș central, poate chiar doi. Tineri! Să aibă o perioadă de 5-6 ani să continue așa. O să coste niște bani. Un fundaș stânga”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

FCSB se va duela azi cu U Cluj, de la ora 20:00, în ultima etapă a returului. În prima rundă din play-out, campioana se va duela cu nou-promovata Metaloglobus.

