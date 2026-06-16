Trădare în Liga 1! Jucătorul plecat de la CFR Cluj a semnat cu “U”

Alibek Aliev a devenit marți după-amiază noul jucător al Universității Cluj, după ce a fost pus pe liber de CFR Cluj. Mutarea în care este implicat atacantul suedez de origine rusă reprezintă o adevărată lovitură dată de “șepcile roșii”, în contextul în care acesta a evoluat în a doua parte a sezonului trecut pentru marea ei rivală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Cluj se întărește în această perioadă de mercato pentru a avea un sezon cel puțin la fel de bun ca cel de anul trecut, când a terminat pe 2 și a ajuns până în finala Cupei României. După ce a oficializat câteva transferuri, vicecampioana a mai făcut un anunț cu privire la o mutare, iar acesta este unul răsunător.

Alibek Aliev, noul jucător al Universității Cluj

“Șepcile roșii” au reușit să obțină semnătura lui Alibek Aliev, jucătorul care sezonul trecut a evoluat din iarnă până la finalul stagiunii pentru CFR Cluj. Lovitura de imagine dată de “U” vine în contextul în care Aliev a fost pus pe liber de “feroviari”, patronul Neluțu Varga invocând faptul că se dorește o schimbare a strategiei și că salariul jucătorului era prea ridicat, 20.000 de euro pe lună.

“Echipa noastră a ajuns la un acord cu atacantul central Alibek Aliev (29 de ani), care a semnat, marți, cu FC Universitatea Cluj din postura de jucător liber de contract.

Vârful cu pașaport suedez a marcat nu mai puțin de 76 de goluri la nivelul primelor trei ligi din Suedia și a evoluat ultima dată pentru CFR, în partea a doua a sezonului trecut“, a fost anunțul făcut de Universitatea Cluj pe site-ul oficial, unde a acoperit îndeaproape întreaga carieră a noului ei jucător.